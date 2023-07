Carlo Conti, la foto dal look stravolto: sembra un vero pirata

Il conduttore più amato di Rai 1, Carlo Conti, è sempre apparso con un’immagine impeccabile: nessuno lo ha mai visto così prima, la foto

Sono ormai decenni che lui, uno degli uomini d’oro di casa Rai, non sbaglia un colpo. Carlo Conti continua a tirare fuori successi dopo successi, confermandosi fuori da ogni dubbio un caposaldo dell’azienda. Viale Mazzini infatti, al contrario di quanto avvenuto per altri grandi nomi, non ha titubato minimamente sull’idea di riaverlo nei classici palinsesti dell’anno.

Reduce dal successo de I migliori anni, lo spettacolo di musica e intrattenimento per i nostalgici tornato in tv dopo un’assenza di sei anni, è già pronto ad una grande ripartenza. Il 22 settembre sbarca puntualmente sul piccolo schermo la nuova attesissima stagione di Tale e Quale Show. E mentre il programma in cui le celebrità dello spettacolo si mettono alla prova con le imitazioni fa divertire gli italiani con le repliche de “Il Torneo”, il nuovo cast è già stato rivelato.

Carlo Conti attinge dai reality show, portando nella trasmissione di Rai 1 Pamela Prati, Alex Belli, Maria Teresa Ruta, Cristina Scuccia e Ginevra Lamborghini tra gli altri. Il toscano però, non fa sentire nel frattempo la sua mancanza anche attraverso i social. Con un profilo Instagram seguito da 393 mila follower, regala divertimento e curiosità sulla sua vita privata e professionale. Nessuno però, avrebbe mai immaginato di vederlo in una versione “speciale”: si è trasformato in un pirata.

Cappellino e piercing: così Carlo Conti scatena l’ironia del web con la veste inaspettata

Se c’è una caratteristica che contraddistingue Carlo Conti, è sicuramente l’eleganza. Un uomo tutto d’un pezzo che ha fatto della sua vena ironica sempre educata la peculiarità della sua conduzione. Difficile, anche nel look, vederlo discostarsi dal suo solito completo con giacca al quale ha abituato i telespettatori. Eppure anche a lui può capitare di finire, volontariamente o involontariamente, in una “versione” totalmente inaspettata.

L’occasione si è presentata con la sua foto in copertina de La settimana enigmistica. Il popolare giornale di giochi infatti, ha inserito il volto del conduttore proprio al centro di uno dei suoi cruciverba, fatto che ha entusiasmato molto lo stesso fiorentino. “Essere sulla copertina de ‘La settimana enigmistica’ è una bella soddisfazione professionale!!! Grazie”, aveva commentato soltanto qualche giorno fa sul suo profilo social.

Per qualcuno di molto stretto a lui, evidentemente, la tentazione di divertirsi un po’ è apparsa irresistibile. Ecco allora che, a distanza di una settimana, è arrivato un buffo scarabocchio che qualcuno ha disegnato proprio sul volto dell’uomo Rai. Un modernissimo pirata appare con cappellino sulla testa, benda sull’occhio, tatuaggi, pizzetto, orecchini e piercing al naso. Ovviamente frutto della fantasia di si è trovato a pasticciare con una penna proprio come tipicamente si fa quando ci si trova con la foto di un personaggio in un cruciverba. Ma chi è l’autore della piccola opera d’arte? Questo non è dato saperlo, ma qualcuno nei commenti ipotizza: “Secondo me è stato Matteo!”, il figlio di 8 anni di Conti.