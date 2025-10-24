Morbidi, eleganti e versatili: i cardigan che trasformeranno il tuo look per l’autunno 2025

Il capospalla must have di stagione è il cardigan. Scopri i 3 modelli di tendenza dell’autunno 2025!

Non è autunno senza un cardigan nell’armadio. Tutte noi ne abbiamo almeno uno, magari acquistato con entusiasmo ma dimenticato lì in un angolo perché difficile da abbinare. Se vuoi rinnovare il tuo stile o semplicemente trovare la giusta ispirazione, devi conoscere i modelli di tendenza dell’autunno 2025.

Dai tagli oversize ai modelli che sostituiscono la camicia, ecco quali sono i 3 cardigan di tendenza da sfoggiare in ogni momento!

3 modelli di cardigan da avere assolutamente nel guardaroba autunnale

Esistono tantissimi modelli di cardigan da indossare ogni giorno, sia per una passeggiata in famiglia che per andare in ufficio. Ma quali sono i modelli che stanno conquistando l’attenzione delle fashion addicted?

Scopriamo insieme come imparare a valorizzare il look con l’aggiunta di un cardigan, capo must have della stagione autunnale!

Con zip

Lo stile sporty chic anche per quest’anno si conferma uno dei trend di stagione. Un look composto da pantalone comodo e confortevole, sneakers di tendenza e un cardigan con zip, è perfetto per rimanere al passo con le tendenze dell’autunno 2025.

Il cardigan con zip lo trovi in tantissime nuance differenti, ma la colorazione più gettonata sembrerebbe essere il grigio scuro. Trattandosi di una nuance che sta bene con tutto, puoi indossare il tuo cardigan anche con jeans scuri e gonne in denim. Per uno stile più elegante abbina la gonna longuette a un cardigan color panna tono su tono.

Camicia style

Il classico colletto da “camicia” prende il sopravvento anche per questa stagione. Metti da parte le classiche camicie e lascia spazio ai cardigan da indossare come capo unico. Scegli il colore che più ti piace indossalo con una semplice t-shirt bianca: il risultato finale ti sorprenderà!

Per le giornate con la temperatura più alta puoi optare per un cardigan a maniche corte, leggero e pratico per completare l’outfit. Quando, invece, le temperatura iniziano ad abbassarsi, puoi sostituirlo con capi dalle linee più eleganti e raffinate, come un cardigan a maniche lunghe realizzato in materiali più caldi e confortevoli.

Oversize

Per chi ama gli outfit più sbarazzini, il cardigan in versione oversize è uno dei grandi protagonisti della stagione. Morbido e versatile, può essere indossato sopra jeans a palazzo per un look casual, oppure abbinato a una mini gonna in pelle per un tocco più glamour e grintoso. Il cardigan lungo (anzi, lunghissimo) si adatta a qualsiasi tipo di abbinamento, diventando il capo perfetto da sfoggiare in ogni occasione.