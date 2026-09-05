Capispalla e cappotti della nuova stagione autunnale 2026-2027

I cappotti tornano al centro del guardaroba e per l’Autunno Inverno 2026-2027 cambiano ancora una volta proporzioni: vita segnata, spalle importanti, volumi avvolgenti e dettagli dall’allure rétro trasformano il capospalla nel vero protagonista della nuova stagione. Con settembre arriva inevitabilmente il momento di guardare ai primi capi pesanti e capire quali tendenze accompagneranno i mesi più freddi. Quest’anno il panorama appare particolarmente ricco perché i cappotti moda Autunno Inverno 2026-2027 si muovono tra direzioni apparentemente opposte. Da una parte ritornano silhouette asciutte, costruite intorno al punto vita e capaci di valorizzare la figura; dall’altra resistono forme generose e avvolgenti, pensate per creare un effetto importante appena si indossa il capospalla. Il risultato è una stagione nella quale non sembra esserci …

I cappotti tornano al centro del guardaroba e per l’Autunno Inverno 2026-2027 cambiano ancora una volta proporzioni: vita segnata, spalle importanti, volumi avvolgenti e dettagli dall’allure rétro trasformano il capospalla nel vero protagonista della nuova stagione.

Con settembre arriva inevitabilmente il momento di guardare ai primi capi pesanti e capire quali tendenze accompagneranno i mesi più freddi. Quest’anno il panorama appare particolarmente ricco perché i cappotti moda Autunno Inverno 2026-2027 si muovono tra direzioni apparentemente opposte. Da una parte ritornano silhouette asciutte, costruite intorno al punto vita e capaci di valorizzare la figura; dall’altra resistono forme generose e avvolgenti, pensate per creare un effetto importante appena si indossa il capospalla.

Il risultato è una stagione nella quale non sembra esserci un unico modello dominante. Le passerelle hanno riportato l’attenzione su forme sartoriali, richiami agli anni Ottanta e Novanta, cappotti morbidi e dettagli capaci di rendere speciale anche una linea apparentemente classica. I capispalla della nuova stagione 2026-2027 diventano così il punto di partenza dell’intero look, non più soltanto lo strato da aggiungere quando le temperature scendono. Una trasformazione interessante soprattutto perché consente di scegliere tra modelli molto differenti, adattandoli al proprio stile senza necessariamente rivoluzionare tutto il guardaroba.

Le silhouette cambiano e un grande ritorno ridisegna la figura

Dopo diverse stagioni nelle quali il cappotto oversize ha conquistato guardaroba e street style, torna con forza una silhouette più definita. Il cappotto sciancrato con vita segnata recupera un’eleganza precisa e femminile, con linee che seguono maggiormente il corpo e restituiscono centralità alla costruzione sartoriale. È un richiamo alle forme asciutte degli anni Novanta, ma reinterpretato con uno spirito contemporaneo. Accanto alla vita evidenziata compare però un’altra tendenza dal carattere completamente diverso: le spalle diventano protagoniste. Imbottiture, linee ampie e proporzioni decise richiamano il power dressing degli anni Ottanta e danno carattere anche al più semplice cappotto nero. Non è quindi necessario scegliere tra minimalismo ed effetto scenografico: nella stessa stagione convivono entrambi, permettendo di giocare con le proporzioni. Un cappotto dalle spalle importanti può trasformare jeans e maglia in un look più deciso, mentre un modello sciancrato si presta facilmente tanto all’abbigliamento da ufficio quanto agli outfit serali.

All’estremo opposto troviamo le forme morbide. Il cappotto a vestaglia continua a essere una soluzione particolarmente versatile grazie alla struttura rilassata e alla cintura che permette di modificare la silhouette. È il modello che mette insieme comfort ed eleganza e che funziona particolarmente bene con la maglieria e con gli strati tipici dell’inverno. A questa famiglia si affiancano i cappotti cocoon, caratterizzati da volumi arrotondati e avvolgenti. Anche i dettagli acquistano importanza: colletti importanti, finiture morbide e richiami furry diventano elementi capaci di aggiornare un cappotto apparentemente tradizionale. Il dialogo con il passato è evidente, ma non si traduce necessariamente in un effetto nostalgico. Le tendenze cappotti 2026-2027 recuperano elementi rétro per inserirli in un guardaroba più pratico e contemporaneo, nel quale lo stesso capospalla deve poter accompagnare abiti eleganti, pantaloni sartoriali, denim e maglieria.

Prima di comprare il nuovo cappotto, c’è un dettaglio che vale la pena osservare

Seguire una tendenza non significa necessariamente scegliere il modello più appariscente. Il vero elemento da considerare sono le proporzioni e il modo in cui il cappotto dialoga con ciò che si possiede già. Un modello con spalle molto strutturate, per esempio, ha una presenza visiva completamente diversa rispetto a una vestaglia morbida; allo stesso modo, una silhouette sciancrata richiede uno styling differente da un cappotto cocoon. Anche lunghezze, tessuti e colori contribuiscono a cambiare il risultato. Le tonalità classiche rimangono una scelta facilmente abbinabile, ma la stagione apre anche a sfumature profonde e sofisticate, dal marrone ai grigi più intensi, senza rinunciare al nero. Il cappotto dell’Autunno Inverno 2026-2027 punta soprattutto sulla personalità della silhouette: persino un colore neutro acquista forza quando viene accompagnato da spalle decise, una cintura che evidenzia la vita oppure un colletto importante.

È proprio questa varietà a rendere interessante la nuova stagione. Chi preferisce investire su un capo destinato a durare può orientarsi verso linee pulite, materiali caldi e colori facili da utilizzare, lasciando ai dettagli il compito di intercettare le tendenze. Chi invece vuole cambiare maggiormente immagine può puntare sulle spalle bold, sui volumi cocoon o sulle finiture furry, capaci di modificare immediatamente anche un outfit essenziale. E poi c’è il ritorno della sartorialità, che rende nuovamente interessante osservare cuciture, costruzione delle spalle, rever e punto vita prima ancora del colore. Il capospalla diventa il pezzo chiave del guardaroba autunnale 2026-2027 proprio perché riesce a raccontare stili molto diversi: può essere rigoroso e sciancrato, ampio e teatrale, morbido come una vestaglia oppure avvolgente nelle forme cocoon. Una libertà che permette di recuperare anche cappotti già presenti nell’armadio e reinterpretarli attraverso nuovi abbinamenti, soprattutto quando possiedono quelle proporzioni che la moda ha deciso di riportare in primo piano.