Capelli sottili: gli unici 9 tagli che li valorizzano, gli altri sono da evitare

Chi non ha una chioma voluminosa può ovviare al problema con uno di questi 9 tagli: i capelli non sembreranno più così sottili.

Uno dei problemi più comuni per chi ha i capelli fini è la mancanza di volume: questo dettaglio incide negativamente sul risultato estetico finale, ma spesso a peggiorare la situazione sono degli errori a cui non si presta attenzione. Innanzitutto, come anche per coloro che non hanno questo problema, la prima cosa da fare è evitare di danneggiare le ciocche con uno styling sbagliato, pettinature nocive (uso eccessivo di extension, trecce troppo strette, code di cavallo super tirate, ecc.) o prodotti ricchi di siliconi.

C’è però anche un altro punto fondamentale ed è il taglio: scegliendo quello giusto, infatti, i tuoi capelli sembreranno molto più corposi. Ecco quindi 9 acconciature super consigliate per chi vorrebbe dare al proprio cuoio capelluto un aspetto più pieno.

Box bob, Clavicut, Bang ed altri: i tagli furbi per capelli sottili, vedrai che differenza

Come spiega il parrucchiere e Nioxin Top Artist Seamus McKernan alla rivista americana Real Simple, il taglio box bob può essere definito un “lifting” per i capelli. Questo tipo di caschetto dona “pienezza” e “oscillazione” e “La forma smussata offre il massimo peso e spessore pur rimanendo facile da modellare”. In particolare a chi ha i capelli lisci sta bene anche il bob triangolare asimmetrico, nel quale un lato dei è più lungo e l’altro meno in modo da accentuare la femminilità e l’eleganza.

Chi vuole conservare la lunghezza nonostante le ciocche fini, può optare per un taglio smussato. Questi look dalla linea ben definita fanno sembrare la chioma più piena: “Tutti i capelli che si trovano nella parte inferiore vengono tagliati, creando così l’illusione di più volume”, rivela McKernan.

Laura Polko, hair stylist di varie star, consiglia il taglio a strati lunghi con inquadratura del viso che fanno sembrare la chioma più folta e ‘movimentata’: “Gli strati danno ai capelli più dimensione”, spiega. Secondo l’esperta, anche il Cluvicut è un ottima soluzione: i capelli sfiorano la clavicola, non ci sono strati e la lunghezza media permette anche di raccoglierli in una comoda coda di cavallo.

Con il taglio Bang, classico e con frangia, che spinge i capelli in avanti, si possono camuffare dei eventuali ‘vuoti’ sul cuoio capelluto. Con una mousse o spray addensante e l’aiuto di una spazzola rotonda, il risultato sarà eccellente! Julius Michael consiglia una frangia laterale ma abbastanza leggera, evitando pettinature vistose che potrebbero farla sembrare piatta.

Lo stilista dei Vip Ryan Richman spiega il segreto del cosiddetto “taglio del lupo” che regala anche tanta morbidezza: “Sui capelli corti, usa un ferro arricciacapelli o una piastra per aggiungere onde ai capelli asciugati con il phon”. Una volta terminata l’operazione, va spruzzato uno spray texturizzante per togliere pesantezza. Qualora non si volesse rinunciare agli strati, il coiffeur e testimonial di Wella Professionals, Dereq Clark, consiglia che essi siano minimi. Meglio quindi un taglio graduato, “in cui la maggior parte del peso si concentra sulla parte posteriore e sulla nuca”.