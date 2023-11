Capelli più folti e più lunghi con le extension. Ma quanto costano e quanto durano?

Molte donne decidono di ricorrere all’extension. È importante, però, informarsi sulla durata e sul prezzo prima di compiere questo passo.

Al giorno d’oggi, ci sono tantissime tecniche per ridare vigore ai propri capelli. C’è chi preferisce optare per soluzioni naturali, chi sceglie di utilizzare prodotti specifici, venduti da negozi specializzati e chi sposta l’attenzione sulle extension. Si tratta di un’alternativa molto gettonata perché, nel giro di poco tempo, consente di cambiare look e di dare un aspetto totalmente nuovo alla propria chioma.

Prima di agire, però, sarebbe il caso di raccogliere alcune informazioni su questa tecnica. In caso contrario, infatti, si potrebbe rimanere delusi. Inoltre, non bisogna sottovalutare neanche la questione del prezzo. A volte, si può arrivare a spendere cifre non indifferenti.

Tutto ciò che c’è da sapere sulle extension: dalla durata al prezzo

Le extension sono nate con lo scopo di infoltire i capelli e di allungarli. Ce ne sono di tantissimi tipi. Alcune di esse sono artificiali, mentre altre vengono realizzate con capelli veri. Si possono fissare singolarmente tramite cheratina, annodare o cucire. Queste tre soluzioni possono essere messe in pratica solo da un esperto del settore. In altri casi, invece, si può ricorrere a delle fasce di capelli dotate di clips o nastro biadesivo biomedicale.

I costi, ovviamente, saranno differenti in base alla tecnica scelta e al solane a cui ci si rivolge. Non esiste uno standard, però, solitamente, il prezzo varia dai 3 ai 5 euro a ciocca. Per avere una copertura totale, ne servono circa 80-100. Facendo un rapito calcolo, si possono superare tranquillamente i 500 euro. Inoltre, ad essi, andrà aggiunta anche la spesa per la prestazione. Inutile dire che non tutti possono permettersi una simile “acconciatura”. Le soluzioni fai-da-te, ovviamente, consentono di risparmiare notevolmente, ma l’effetto finale sarà diverso e meno stabile.

Un altro fattore da non trascurare sta nella durata. Bisogna tenere in considerazione che le extension sono soggette a usura. Nel corso del tempo si possono rovinare, anche a causa dei numerosi lavaggi o del modo in cui vengono curate. Inoltre, con la crescita dei propri capelli, tenderanno a scendere e dovranno essere rimosse. Per dare una risposta a questa domanda, bisognerebbe prendere in considerazione numerosi fattori oggettivi e soggettivi. In ogni caso, per farsi un’idea, si può fare riferimento alla tecnica usata: