Capelli grigi, puoi valorizzarli così: effetto argento stupendo

Non c’è bisogno di lasciarsi scoraggiare alla prima comparsa di capelli grigi: questi sono bellissimi se valorizzati nel modo giusto.

La comparsa dei capelli grigi è inevitabile: andando avanti con l’età i capelli iniziano a perdere il loro colore naturale e tendono ad ingrigirsi prima e ad imbianchirsi poi. La comparsa dei capelli bianchi non avviene ad un’età specifica: c’è chi inizia a vederli già in giovane età, chi soltanto dopo i cinquant’anni comincia a preoccuparsene. La maggior parte delle donne vede la comparsa dei primi capelli grigi come una vera e propria tragedia, un segno della vecchiaia che avanza inesorabilmente. In realtà anche i capelli grigi hanno il loro fascino e possono essere stupendi se trattati nel modo corretto.

Quando i capelli iniziano a diventare grigi dobbiamo capire che non possiamo più trattarli come fatto per tanti anni; una volta perso il colore, i capelli diventano più fragili e delicati; per questo tendono a spezzarsi e a seccarsi molto più facilmente di un capello giovane. Il primo trucco per dei capelli grigio argento sempre perfetti, dunque, è di idratarli al massimo: l’idratazione viene principalmente dall’acqua, elemento che spesso viene sottovalutato. Per idratare bene il capello è necessario usare per l’asciugatura un panno in microfibra, che assorbe l’acqua più lentamente. In questo modo l’umidità rimarrà sul capello più a lungo, dando a quest’ultimo la possibilità di assorbirne una quantità maggiore.

Capelli grigi sempre perfetti: i consigli per per una chioma argento stupenda

In aiuto arrivano anche i trattamenti idratanti, che vanno eseguiti almeno una volta alla settimana, due se il capelli è particolarmente secco o rovinato. Utilizziamo una buona maschera pre-shampoo a base di cheratina e passiamo dell’olio apposito sui capelli dopo l’asciugatura. In alternativa è possibile applicare qualche goccia d’olio ogni sera, poco prima di andare a letto. Un altro consiglio è quello di alternare le maschere nutrienti a quelle proteiche, che aiuteranno a rinforzare il capello, prevenendone la rottura.

Anche lo shampoo può fare la differenza: oggi è possibile trovare facilmente in commercio gli shampoo anti-giallo, che raffreddano il tono del grigio evitando l’antiestetico effetto giallo paglia; questo andrebbe sempre alternato ad uno shampoo idratante, da preferire quelli con prodotti naturali, privi di agenti chimici e più delicati sulla pelle. Infine è importante agire anche dall’interno: vitamine e minerali sono essenziali a fornire la forza necessaria al capello per crescere forte e sano. Un integratore utile è quello a base di biotina, che va assunta solo per brevi periodi, circa due volte l’anno. Prima di assumere integratori, è sempre bene ascoltare il parere del proprio medico.