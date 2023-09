Capelli grassi e shampoo, occhio all’errore: bisogna usare solo questi per una chioma rinata

Capelli grassi? Scopri il segreto per una chioma perfetta che ti farà brillare ogni giorno.

Se desideri capelli che siano sinonimo di morbidezza, leggerezza e lucentezza, allora devi prestare attenzione al tuo shampoo. Ma attenzione: non tutti gli shampoo sono uguali, soprattutto quando si tratta di capelli grassi.

L’idea che gli shampoo molto sgrassanti siano la soluzione per liberarti dall’oleosità e far brillare la tua chioma è un mito da sfatare. Fabio Di Dio, un rinomato hair therapist del Salone F&F FASCINO di Milano, ci rivela che per i capelli grassi è fondamentale usare prodotti delicati sia nella loro formulazione che nella loro applicazione.

La formula perfetta per i capelli grassi

Il miglior shampoo per capelli grassi dovrebbe contenere una quantità limitata di tensioattivi, ovvero le sostanze che generano quella schiuma abbondante di cui tutti siamo così affezionati. Invece, dovrebbe concentrarsi su ingredienti dermo-riequilibranti come estratti di abete bianco e lichene. Inoltre, la formula dovrebbe essere arricchita con agenti capaci di attirare e rimuovere l’eccesso di sebo dal cuoio capelluto e dalle radici.

Secondo l’esperto, l’argilla è un ingrediente da non sottovalutare. Questa sostanza straordinaria è in grado di assorbire l’oleosità in eccesso senza disturbare l’equilibrio naturale di cuoio capelluto e fusto. Inoltre garantisce una purificazione profonda senza compromettere la brillantezza del colore. Alcuni altri ingredienti che dovresti cercare nei tuoi prodotti per capelli grassi sono gli alfa-idrossiacidi e i beta-idrossiacidi, come l’acido salicilico, che possono ridurre lo spessore dello strato di sebo in eccesso e fornire nuova vita alle radici dei tuoi capelli.

Ma la tua attenzione non dovrebbe fermarsi qui. Anche durante l’asciugatura, bisogna fare attenzione. Anche se usi il miglior asciugacapelli, se opti per un getto troppo caldo o concentrato, potresti innescare una reazione della pelle che porta a una maggiore produzione di sebo come meccanismo di difesa.

Usare lo shampoo per capelli grassi richiede una certa abilità. Il primo errore da evitare è la pressione eccessiva durante l’applicazione: massaggiare con troppa energia può danneggiare il cuoio capelluto e causare un aumento nella produzione di sebo. Inoltre, la frequenza con cui lavi i capelli è cruciale. Lavarli tutti i giorni può stimolare le ghiandole sebacee a produrre ancora più sebo, peggiorando la situazione. Per mantenere i tuoi capelli freschi più a lungo, usa quantità minima di shampoo e massaggia delicatamente le radici. Seguendo questi consigli preziosi e scegliendo i prodotti giusti, potrai finalmente dire addio ai tuoi capelli grassi e godere di una chioma radiosa e sana.