Capelli grassi, come eliminare per sempre l’effetto unto: cosa usare

Avere a che fare con i capelli grassi è un inconveniente non da poco: come eliminare davvero l’effetto “unto”?

La tipologia e la qualità della chioma varia da persona a persona, così come il colore e la forma. Chi si ritrova a fare i conti con i capelli grassi sa bene quanto siano difficili da gestire e, soprattutto, quanti inconvenienti possono conseguire. Non solo a livello estetico, quando ritrovarsi col capo oleoso diventa imbarazzante, ma anche di fastidi di diverso genere, come prurito, desquamazione, forfora. Come fare, allora, a prevenire la cosa e riuscire a tenere “sotto controllo” il sebo? Alcuni piccoli accorgimenti potrebbero darci una mano se li trasformiamo in abitudini.

Certo, bisogna prima di tutto comprendere che alla base della produzione eccessiva di sebo possono esserci una serie di fattori: dalla genetica agli ormoni, da un errata cura della chioma a prodotti inadeguati. In linea generale, però, ci sono errori da non fare e consigli, invece, da seguire.

Come trattare i capelli grassi per prevenire ed evitare l’effetto “unto”

Prima di tutto l’ideale è sempre rivolgersi ad un esperto che potrà indagare la causa dell’eccessiva produzione di sebo e indirizzarci di conseguenza. Nel nostro piccolo, però, possiamo mettere in pratica alcuni accorgimenti che ci daranno una mano a tenere sotto controllo questo problema fastidioso e imbarazzante.

Prima di tutto l’igiene dei capelli. Chi ha i capelli grassi necessita di più di uno shampoo a settimana, ma attenzione alla scelta dei prodotti. Detergenti aggressivi che, all’inizio, sembrano “sgrassare” la cute, finiranno per irritarla e portare solo all’effetto contrario: un aumento della produzione di sebo. Scegliamo dunque prodotti delicati, magari biologici.

Anche il modo in cui facciamo lo shampoo ha la sua rilevanza. L’acqua troppo calda, ad esempio, può peggiorare il problema. Usarla tiepida o fresca è l’ideale e, soprattutto, evitare di “grattare” il cuoio capelluto, ma limitarsi a massaggiare. L’uso di una maschera astringente può rivelarsi di grande aiuto, ma anche di ingredienti naturali come l’aceto, con cui fare un ultimo risciacquo prima di uscire dalla doccia: andrà infatti a purificare il capo.

Il calore non è amico dei capelli grassi, come abbiamo capito, quindi lo stesso discorso vale per il phon. Non dobbiamo usarlo ad una temperatura troppo elevato né troppo vicino alla testa. Serviamoci dunque di un asciugamani per eliminare l’acqua in eccesso, con delicatezza e tamponando, per poi sfruttare l’aria tiepida o fresca. Accorgimenti all’apparenza da poco, ma che potrebbero davvero fare la differenza.