Capelli effetto wow, come fare le onde che vengono solo dal parrucchiere

Le onde morbide e luminose che ammiriamo dal parrucchiere non sono un mistero irraggiungibile: con le tecniche giuste e qualche accorgimento mirato si possono ottenere anche a casa.

L’effetto wow nasce dall’equilibrio tra volume, definizione e naturalezza. Non tutte le onde sono uguali: possono essere morbide e romantiche, strette e definite oppure larghe e glamour, a seconda del risultato che si vuole ottenere.

Spesso il segreto non è solo nello strumento utilizzato, ma nella preparazione dei capelli. Una base ben curata e prodotti adatti fanno davvero la differenza tra un’onda improvvisata e una piega degna del salone.

Preparare i capelli è il primo vero passo

Prima ancora di usare piastra o ferro, è fondamentale lavorare sulla struttura del capello. Capelli troppo puliti e leggeri fanno fatica a mantenere la forma, mentre una texture leggermente strutturata aiuta a fissare meglio l’onda.

Applicare un prodotto termoprotettore è indispensabile, non solo per proteggere la fibra, ma anche per migliorare la resa finale. Asciugare i capelli con una leggera tensione permette di creare una base più disciplinata su cui modellare le onde.

Onde morbide, strette o larghe: la tecnica giusta

Per un effetto naturale e morbido si possono utilizzare ferri di diametro medio-grande, avvolgendo le ciocche in direzioni alternate. Alternare il verso delle onde crea movimento e tridimensionalità, proprio come fa il parrucchiere.

Se si desiderano onde più strette e definite, è meglio scegliere un ferro più sottile e lavorare su ciocche piccole. Per un look largo e glamour, invece, basta spazzolare delicatamente le onde dopo averle fatte raffreddare, così da ottenere un effetto più soffice e uniforme.

Il tocco finale che fa davvero la differenza

Una volta create le onde, è importante lasciarle raffreddare prima di toccarle. Il raffreddamento fissa la forma e aiuta la piega a durare più a lungo.

Per completare il look si può applicare una leggera lacca o uno spray texturizzante. Il segreto dell’effetto wow sta nella naturalezza: onde morbide, luminose e piene di movimento, proprio come quelle che sembrano fatte solo dal parrucchiere.