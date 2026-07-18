Capelli che durano, il segreto è nella preparazione (e nel finale freddo)

L’estate è la stagione che i capelli temono di più. L’umidità, il sudore e il calore afoso sono i peggiori nemici della piega. I capelli lisci si gonfiano, quelli mossi perdono definizione, e la piega che hai passato mezz’ora a fare si scioglie in meno di un’ora appena esci di casa.

Il problema non è il phon, ma la preparazione. Il segreto per una piega che dura è iniziare dal lavaggio: uno shampoo che non appesantisca e un balsamo leggero, evitando prodotti troppo nutrienti che rendono i capelli molli. Asciugare i capelli con un phon a temperatura media, dirigendo il flusso d’aria verso il basso per chiudere le cuticole, e concludere con un getto di aria fredda per fissare la piega.

Poi, un prodotto termoprotettore, da applicare prima di usare la piastra o il phon, e un leggero spray anti-umidità per sigillare lo styling. È il gesto che molti saltano, ma che fa la differenza tra una piega che dura e una che si scioglie in un’ora.

La tecnica giusta: phon, piastra, spazzola e il trucco del diffusore

Non basta usare gli strumenti giusti: bisogna saperli usare. Il phon va tenuto a una distanza di almeno 15-20 cm dal capello, muovendolo costantemente per non bruciare una singola ciocca. La spazzola rotonda, per i capelli lisci, va usata tirando leggermente verso il basso per dare volume alla radice e piega alle punte. Per i capelli mossi o ricci, il diffusore è l’alleato migliore: si asciuga senza agitare i capelli, preservando il movimento naturale.

La piastra, se usata, va passata una sola volta su ogni ciocca, a una temperatura che non superi i 180-190°C. Il finale freddo non è un optional: chiude le cuticole e fissa la forma. L’errore più comune è usare temperature troppo alte o passare la piastra più volte sulla stessa ciocca, compromettendo la tenuta e la salute del capello.

I prodotti giusti e il segreto della manutenzione: come far durare la piega per giorni

La piega non finisce quando esci di casa. Per mantenerla, servono piccoli accorgimenti: un olio secco sulle lunghezze, per dare lucentezza e proteggere dall’umidità, e uno spray texturizzante per rinfrescare la piega il giorno dopo. Un trucco poco noto è quello di non toccare i capelli con le mani: il calore e il sebo delle dita sciolgono la tenuta. Se la piega si è appiattita, si può usare uno shampoo secco per assorbire il sudore e ridare volume, o risciacquare le punte e asciugarle con il phon a freddo.

La regola pratica è: meno tocchi, più dura. E se la piega si scioglie, non disperare: l’estate è la stagione del movimento. Un po’ di leggerezza è più bella di una piega rigida e innaturale. E la prossima volta che il caldo ti fa sciogliere i capelli, ricordati che la bellezza, come l’estate, è anche una questione di respiro. E di accettazione. Che, se fatta bene, è la vera eleganza.