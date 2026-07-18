Il correttore perfetto per le occhiaie? Esiste, e si sceglie con la ruota cromatica

La scelta del correttore per le occhiaie non è una questione di gusto, ma di chimica. Il principio è lo stesso che si usa per neutralizzare qualsiasi discromia: il colore opposto sulla ruota cromatica. Se le occhiaie sono blu, il loro complementare è l’arancione. Se sono viola, il giallo. Se sono marroni o grigiastre, il pesca o il dorato.

Non si tratta di coprire, ma di annullare: il pigmento colorato, steso sulla zona scura, si somma al colore dell’occhiaia e la rende neutra, come se quella zona non fosse mai stata pigmentata.

L’errore più comune è usare un correttore troppo chiaro, pensando che “illumini” l’occhiaia. In realtà, un correttore chiaro su una zona scura crea un effetto grigio e spento, peggiorando il problema. La regola è: prima si neutralizza con il colore opposto, poi si uniforma con il correttore del proprio incarnato.

Occhiaie blu, viola, marroni: la scelta del colore giusto per ogni tonalità

Le occhiaie blu o bluastre si correggono con tonalità pesca, salmone o albicocca. Più la pelle è scura, più il correttore deve tendere all’arancio; per le carnagioni chiare, meglio un pesca o un salmone delicato. Le occhiaie violacee si neutralizzano con il giallo: un correttore giallo, steso sulla zona viola, la rende invisibile.

Le occhiaie marroni o grigiastre, più comuni su pelli scure o olivastre, richiedono tonalità dorate o aranciate. In tutti i casi, il correttore colorato va applicato solo sulle zone scure, picchiettando con il dito o con un pennello, e va sfumato bene prima di passare al correttore neutro. L’errore più comune è applicare il correttore colorato su tutta la zona del contorno occhi: va usato solo dove serve, altrimenti si rischia di creare un alone innaturale.

La tecnica dell’applicazione: correttore colorato, poi neutro, e il segreto della sfumatura

Il metodo corretto prevede due passaggi. Si applica prima il correttore colorato, solo sulla zona scura, picchiettando leggermente con il dito anulare (che esercita meno pressione) o con un pennello da correttore. Si sfuma bene, senza trascinare, fino a quando il bordo è invisibile. Poi si applica il correttore neutro, dello stesso tono della pelle o leggermente più chiaro, per uniformare il tutto. Il tocco finale è una leggera spolverata di cipria trasparente, che fissa il correttore e evita che coli nelle pieghe. La regola pratica è: meno prodotto, meglio è. Un velo sottile è più efficace di uno spesso.

E se il correttore si accumula nelle rughe, è segno che ne hai messo troppo. La prossima volta che scegli un correttore, ricordati che il colore giusto non è il più chiaro, ma il più adatto a neutralizzare la tua occhiaia. E la differenza, allo specchio, si vede. Perché la bellezza, come la chimica, è una questione di equilibrio. E di pigmenti. Che, se usati bene, fanno miracoli. E il correttore, come sempre, è la risposta. Se lo scegli con cura. E lo applichi con pazienza.