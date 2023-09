Cane e padrone si sfidano al gioco d’abilità: chi vincerà? Il video non lascia dubbi: il cucciolo è un campione

Un cagnolino dalle abilità incredibili si sfida con il proprio padrone, ad un gioco molto difficile anche per le persone.

È risaputo che i cani abbiano un’intelligenza incredibile, che riesce a stupire l’essere umano giorno dopo giorno. Infatti questi animali, oltre all’addestramento, che li fa diventare perfetti cani da compagnia, hanno numerose altre capacità innate. Non solo ascoltano le richieste, ma anche il cuore del proprio padrone. Conosciamo bene la loro capacità nel leggere il linguaggio del corpo e capire quando qualcuno sta male o meno, proprio come fanno le persone.

I cani ovviamente vanno addestrati per bene, se si vuole che siano obbedienti, altrimenti il loro comportamento dipenderà solamente dal carattere. In ogni caso i nostri amici a quattro zampe sono al nostro fianco da all’incirca 13 mila anni, quindi è normale che con il tempo il legame sia divenuto inevitabilmente stretto e duraturo. Con gli anni il cane si è evoluto sempre di più e infatti oggigiorno, non solo vengono addestrati per tenerli in casa, ma anche per fargli fare cose incredibili. In questo video virale sui social, si può proprio vedere dove si siano spinte le capacità dei nostri fedeli amici.

Cane campione del gioco d’abilità

Non è una cosa da tutti i giorni vedere un animale fare un gioco d’abilità con il suo padrone, ma per quanto possa sembrare uno scherzo è tutto vero. Inoltre non si tratta nemmeno del primo caso che gira sul web, infatti sembra che si tratti di una cosa molto popolare tra chi possiede un cane. Nel video condiviso su instangram si vede questo cagnolino intento a giocare a Jenga, ovvero un gioco da tavolo con regole molto semplici.

Come prima cosa va preparata una torre con questi 54 mattoncini di legno, che vanno sistemati a piano in modo che se ne formino 18. Inoltre per ogni piano vanno messi 3 mattoncini. Quello che devono fare i giocatori è prendere a turno un blocco dalla torre, usando una sola mano, per poi posizionarlo sulla cima. Per vincere si deve resistere fino alla fine, di modo che l’avversario faccia cadere i blocchi.

Il video fa vedere proprio questo, il cane e la persona affianco a lui prendono un blocco a turno. Però il cucciolo lo fa come se niente fosse con la sua bocca, dimostrando l’enorme intelligenza che possiede. Anche le persone trovano molta difficoltà in questo gioco da tavolo, ma per lui sembra che non ci sia nulla che possa fermarlo dal dimostrare la sua bravura.