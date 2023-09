Cane aggressivo intrappolato in una tenda: il poliziotto cerca di liberarlo, la sua reazione è tutta da vedere

Un cane si trova in difficoltà fino a quando un poliziotto non prova ad aiutarlo, purtroppo però l’impresa si rivela più ardua del previsto.

Un cane potrebbe cercare di mordere le persone per diversi motivi, quando succede i padroni devono cercare di comprendere perché accade. Si può evitare questo loro comportamento attraverso i giusti insegnamenti, che vanno adottati sin da quando sono cuccioli. Solo così si potrà prevenire questo problema. Infatti per un certo periodo di vita un cagnolino scopre il mondo masticando, questo comporta in alcuni casi di ritrovare i propri oggetti rovinati. Quello che si tende a fare in questi casi è togliere l’oggetto, ma questo non è il metodo corretto.

Per far sì che un cane non cominci a mordere, perché vuole quello che gli è stato tolto bisogna lavorare su uno scambio. Ovvero dare qualcosa maggiormente appetibile per lui. Come prima cosa non va rincorso il cucciolo, non va picchiato assolutamente e non bisogna aprirgli la bocca con forza, poiché questi atteggiamenti potrebbero far crescere il cane con un atteggiamento aggressivo. Oltre a questi casi ce ne sono altri che vanno tenuti in considerazione, ovvero momenti in cui il cane sente dolore. La reazione spontanea in quei momenti, per alcuni cani, è mordere chiunque gli tocchi il punto che gli provoca malessere come nel caso di questo cane intrappolato nella tenda.

Un cane aggressivo prova a mordere un poliziotto

Nel video vediamo un poliziotto che scavalca un cancello salendo sopra la sua macchina, probabilmente in casa c’è solo il cane e i padroni sono fuori. Quando entra nell’abitazione vede il quadrupede intrappolato con le zampe posteriori in una tenda, mentre si gira da un lato all’altro cercando di liberarsi invano. Allora l’uomo si appresta velocemente ad aiutarlo, ma il cane poiché sente dolore prova a morderlo per allontanarlo. Non ha intenzione di essere toccato, ma il poliziotto non si arrende. Non appena riesce a tagliare la tenda, il cane si rende conto di non sentire più dolore e inaspettatamente si aggrappa al suo eroe come per ringraziarlo.

Un cane apparentemente aggressivo si è intrappolato in una tenda da sole.

Con grande coraggio questo poliziotto cerca di liberarlo, rischiando di essere morso da un momento all’altro.

Guarda la sorprendente reazione del cane..❤ pic.twitter.com/NS6i6BRqLT — Claudia (@ClaudiaToni) September 8, 2023

Da questa sua reazione si capisce bene che non si tratta di un animale aggressivo, ma semplicemente il dolore lo portava a reagire in quel modo. È risaputo che gli animali non vanno toccati quando provano molto dolore, oppure mentre mangiano poiché potrebbero reagire male. Il motivo non è legato all’aggressività, ma ad una reazione spontanea che anche gli uomini hanno quando soffrono. Per questo è importante insegnare il cane a non mordere, ma bisogna ricordarci che anche loro sono esseri viventi come noi e possono reagire istintivamente a determinate situazioni.