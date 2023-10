Cambio stagione, come togliere la “puzza” di chiuso dall’armadio? 4 rimedi tutti naturali

L’armadio tende ad avere un odore di chiuso soprattutto a causa del mancato riciclo d’aria, tuttavia ci sono rimedi pratici e naturali.

Non occorre quindi una spesa impegnativa sul piano economico per poter risolvere, né lasciare le ante aperte per garantire sempre l’aria sufficiente. Tuttavia è importante intervenire affinché l’odore non vada a compromettere vestiti e biancheria presente all’interno.

La propagazione è molto facile, soprattutto quando c’è la muffa di mezzo. Questo fungo ha un impatto notevole non solo dal punto di vista dell’odore forte ma anche del materiale che rilascia su ogni tessuto. Una volta che i capi sono impregnati è veramente difficile dopo rimuovere il tanfo, quindi vale la pena prevenire.

Come rimuovere l’odore di armadio chiuso

L’odore può essere dato da due fattori: poca aria che circola all’interno oppure muffa. La prima cosa da fare è capire da cosa deriva. Se la questione infatti è legata solo all’aria non è un problema e con qualche profumatore di tipo naturale si ottiene una fragranza eccellente e non si hanno più problemi per i capi. Laddove però la questione non sia legata solo al chiuso ma alla presenza di muffa, allora è necessario attuare un processo differente.

Per la muffa non basta pulire solo tutto ma bisogna capire perché si è generata quindi se ci sono perdite, umidità e anche da dove arrivano, ad esempio dal pavimento o dalle pareti. Nel secondo caso basta solo spostare e quindi allontanare gli armadi dalla parete per aiutare il passaggio dell’aria sul retro.

Per eliminare la puzza di chiuso un valido aiuto è il bicarbonato che permette di neutralizzare ogni odore perché va ad assorbire totalmente il cattivo odore e quindi in breve tempo consente di igenizzare totalmente lo spazio interno. Un aiuto arriva anche dal caffè, meglio ancora se chicchi. Basta solo metterli in una ciotolina oppure tazzina in un angolo e lasciarli agire per almeno una notte.

Il caffè ha un aroma veramente forte e questo permette di debellare ogni odore, anche quello della muffa. Ci sono in vendita i classici sacchetti profumati, tuttavia si possono fare anche in casa semplicemente comprando dei piccoli sacchettini traforati e utilizzando fiori secchi oppure bucce di agrumi essiccate. Anche le gocce di oli essenziali sono utili, e in quel caso serve utilizzare un pezzo di stoffa impregnato e poi posto in un sacchetto. Per prevenire, oltre a far passare un po’ d’aria di tanto in tanto, vale la regola di un po’ di sale. Questo elemento è potente perché assorbe sempre acqua e puzza: non solo previene quindi la muffa ma ogni sgradevole odore.