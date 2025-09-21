Cambi la farina, cambi tutto | la crema giusta per ogni dolce

Crema pasticcera: cambi la farina e cambi tutto, ottieni la consistenza giusta per ogni dolce, salva la ricetta! La crema pasticcera è una di quelle ricette che fanno la differenza in cucina. Così profumata, golosa e talmente vellutata, che è il cuore di mille dolci, dal più semplice al più elaborato. Ma c’è una differenza lo sapevi? Basta cambiare un solo dettaglio, la farina che usi e avrai risultati completamente diversi! Un gioco da ragazzi ma un trucchetto da chef, che devi assolutamente conoscere! Il bello è proprio questo infatti! Parliamo sempre di pochi ingredienti e qualche minuto di cottura ma sostituendo il tipo di farina, puoi avere 3 creme diverse, ognuna con la sua personalità. C’è quella più corposa, …

La crema pasticcera è una di quelle ricette che fanno la differenza in cucina. Così profumata, golosa e talmente vellutata, che è il cuore di mille dolci, dal più semplice al più elaborato. Ma c’è una differenza lo sapevi? Basta cambiare un solo dettaglio, la farina che usi e avrai risultati completamente diversi! Un gioco da ragazzi ma un trucchetto da chef, che devi assolutamente conoscere!

Il bello è proprio questo infatti! Parliamo sempre di pochi ingredienti e qualche minuto di cottura ma sostituendo il tipo di farina, puoi avere 3 creme diverse, ognuna con la sua personalità. C’è quella più corposa, che regge nelle torte a strati, quella liscia e setosa perfetta al cucchiaio e quella super morbida che si sposa a meraviglia con i dolci da forno.

Crema pasticcera: ti svelo i trucchi per preparare quella giusta per te!

Insomma, il trucco è tutto qui, cambi la base e cambi completamento la consistenza. E allora che dici? Ti va di scoprire le dosi esatte e la facile procedura per ottenere la crema perfetta? Allora seguimi, che ora ti svelo i segreti degli chef. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la crema pasticcera con la farina

4 tuorli

110 g di zucchero

550 ml di latte

52 g di farina 00

1/2 bacca di vaniglia

Per la crema pasticcera con l’amido di mais

4 tuorli

110 g di zucchero

550 ml di latte

35 g di amido di mais

1/2 bacca di vaniglia

Crema pasticcera con la fecola di patate

4 tuorli

100 g di zucchero

50 g di fecola di patate

1 limone bio di cui la scorza intera

500 ml di latte

Come si prepara la crema pasticcera