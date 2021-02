Camaleonda: la storia del design amata dai social

Lo avrete di certo intravisto sui social, da Chrissy Teigen a Stella McCarthney, infatti, tutte le celebrity sembrano avere qualcosa in comune: il divano Camaleonda disegnato negli anni Settanta da Mario Bellini. Il designer creò questo gioiello in stoffa e imbottitura per B&B Italia, che oggi, in occasione dei suoi 50 anni, ne propone una riedizione in chiave sostenibile.

Il Camaleonda di Bellini

Camaleonda è un divano modulare, riadattabile ad hoc e all’infinito incastrando tra di loro le sedute. Ogni modulo ha le dimensioni di 90×90, con generosa imbottitura in poliuretano e rivestimento in capitonné.

Camaleonda ha disegnato un’epoca: negli anni Settanta infatti, proprio come sta riaccadendo su Instagram, era ovunque e oggi fa parte delle collezioni di moltissimi musei sparsi per il mondo.

Foto B&B Italia

Lo stesso designer, Mario Bellini, di Camaleonda disse: “Alla soglia degli anni 70 gli arredi domestici imbottiti ancora stagnavano per lo più tra stanche varianti delle tipologie storiche ed elitarie fughe in avanti radical-provocatorie, che – sebben stimolanti – risultavano difficilmente capaci di rimettere in discussione il rapporto tra l’evoluzione dei nuovi comportamenti nello spazio domestico e le tipologie di arredi allora disponibili sul mercato”.

Camaleonda, quindi, non è un semplice divano, ma il simbolo di un cambiamento. Della trasformazione, del passaggio da un’epoca alla successiva.

Camaleonda è domani: sostenibilità

Camaleonda è ieri, e domani. Questo grazie a B&B Italia, che ha riproposto una versione rimodernata (ma solo nelle tecniche, perché l’estetica e le proporzioni rimangono immutate, tanto da aver riutilizzato le dime originali per il taglio dei rivestimenti) e, soprattutto, eco-sostebinibile.

Foto B&B Italia

B&B Italia, infatti, ha dato una nuova anima al suo divano modulare più famoso e apprezzato: “Quando mi è stato chiesto di aggiornare Camaleonda ho avuto subito chiaro in mente che non avrei dovuto e potuto fare assolutamente nulla. Cambiare la forma? No, perché così concepita andava bene allora come oggi. Cambiare i materiali? Sì, e perciò ho dialogato con un’azienda leader nella capacità di trasformare in sostenibile un arredo”.