Un calendario dell’Avvento da 765€ a soli 120€: l’imperdibile proposta di Lookfantastic

Da MAC a Wella Professional, scopri perché il calendario dell’Avvento di Lookfantastic è uno dei migliori

Stai pensando anche tu come rendere l’attesa del Natale ancora più magica? Se ami seguire una beauty routine specifica per il tuo corpo e i tuoi capelli, sei appassionata di skincare e non esci di casa senza un filo di make-up, un calendario dell’Avvento a tema beauty è tutto quello che ti serve.

Il calendario dell’Avvento di bellezza di Lookfantastic sta suscitando un grandissimo interesse tra le beauty addicted. Qual è il motivo e perché potrebbe diventare il tuo alleato di bellezza nel mese di dicembre? Scopriamolo insieme!

Cosa sapere sul calendario dell’Avvento di Lookfantastic

Anche per quest’anno Lookfantastic ha deciso di lanciare il suo calendario dell’Avvento in vista del periodo più bello e magico dell’anno. Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, Lookfantastic è il rivenditore numero 1 in Europa per prodotti di bellezza, un e-commerce in cui è possibile trovare innumerevoli prodotti spesso a prezzi scontatissimi.

Il calendario dell’Avvento del 2025 ha già conquistato l’attenzione di tantissime beauty influencer, diventando uno dei più chiacchierati del momento. Anche quest’anno, Lookfantastic ha deciso di sorprendere la sua community con un calendario ricco di prodotti di bellezza di alto livello, dal valore complessivo di 765 euro. La parte migliore?

Potrai aggiudicartelo pagando solo 120 euro, un’occasione imperdibile per chi ama prendersi cura della propria pelle. Dalla cura del corpo al make up, sono tanti i prodotti presenti all’interno delle caselle del calendario di Lookfantastic.

Per prendersi cura dei capelli troverai shampoo, maschere, conditioner e sieri idratanti; per il corpo, invece, troverai uno spray per massaggi, un detergente anti-età, una crema mani al burro di karité e tanto altro ancora.

Per il viso, invece, potrai rivoluzionare la tua skincare quotidiana: esfolianti viso all’acido glicolico, crema viso idratante al collagene, maschera notte e crema illuminante, insomma sono davvero tanti i prodotti da provare in attesa dell’arrivo di Natale.

Anche il make up si fa interessante: all’interno del Calendario potrai trovare rossetti matte, lipgloss trasparenti e matite labbra, tutti prodotti firmati MAC. Altri brand che troverai sono Sol de Janeiro, Wella Professionals, Aveda, Makeup Revolution e tanti altri ancora.

Non tutte le confezioni saranno mini, anzi ben 17 prodotti sono di grandezza standard. Puoi acquistarlo direttamente nello shop online prima che finisca, ricorda che questo calendario va spesso sold out!

Se hai un budget più basso, lasciati coccolare dal calendario dell’avvento fai da te di Lush.