Calendario avvento Bottega Verde: cos’è, che cosa contiene e perché tutte lo vogliono

Il conto alla rovescia per il Natale si colora di eleganza con il nuovo Calendario dell’Avvento 2025 di Bottega Verde, un’idea regalo raffinata e originale che unisce bellezza, atmosfera e creatività.

Quest’anno, il celebre marchio di cosmetica naturale propone una versione inedita del calendario più atteso dell’anno: un Maxi Beauty Case in morbido tessuto rosso porpora, sofisticato e versatile, che racchiude 24 sorprese beauty pensate per coccolare, sorprendere e accompagnare con stile ogni giorno dell’Avvento. All’interno del beauty case, ogni bustina argentata è un piccolo scrigno che cela un prodotto diverso, selezionato per offrire un’esperienza sensoriale completa

Dai trattamenti per la cura del viso ai prodotti per i capelli, dalla bodycare al make-up in edizione speciale per le feste, ogni sorpresa è pensata per arricchire la beauty routine quotidiana con un tocco di magia. Ma l’originalità di questo calendario non si ferma al contenuto. Le 24 bustine non sono semplici confezioni regalo, bensì vere e proprie decorazioni natalizie. Ogni sacchetto può trasformarsi in un ornamento per l’albero, in una ghirlanda da appendere o in un elemento decorativo per la casa.

Un’idea creativa che rende il calendario non solo un dono di bellezza, ma anche un compagno nella preparazione dell’ambiente domestico, contribuendo a creare un’atmosfera calda, magica e accogliente.

Calendario avvento Bottega Verde: tutto ciò che c’è da sapere

Il Maxi Beauty Case, protagonista indiscusso di questa edizione 2025, è pensato per essere riutilizzato anche dopo le feste. Perfetto per custodire i propri cosmetici o come pratico compagno di viaggio, si trasforma in un accessorio glamour e funzionale che unisce estetica e praticità.

Il suo design elegante, unito alla tonalità intensa del rosso porpora, lo rende un oggetto di tendenza, adatto a ogni stagione.

Le 24 sorprese racchiuse nel calendario sono state selezionate per offrire un momento quotidiano di benessere e self-care, spaziando tra una varietà di proposte pensate per coccolare ogni parte del corpo. Si trovano così creme viso idratanti e nutrienti, maschere dall’effetto glow per una pelle luminosa, shampoo e balsamo rigeneranti per capelli morbidi e setosi, bagnodoccia profumati e delicati scrub per il corpo.

Non mancano prodotti per la cura delle labbra, come lip balm e rossetti, insieme a smalti brillanti ideali per le feste. A completare l’esperienza sensoriale, ci sono mini profumi, accessori e altre coccole beauty. Ogni prodotto è ispirato alla filosofia naturale di Bottega Verde, con ingredienti selezionati e formule pensate per valorizzare la bellezza autentica, nel pieno rispetto della pelle e dell’ambiente.