Cagnolino rimane incastrato nella porta dell’ascensore: accade l’impensabile | Video

Un cane viene trovato appeso alla porta di un ascensore da un uomo che prova ad agire prontamente per salvarlo.

Il cane ha bisogno di fare diverse passeggiate durante il giorno, sia che viva in un appartamento sia che abbia un giardino. Questo perché ha la necessità di uscire da un ambiente che vede in maniera costante. Ogni cane ne ha bisogno, infatti questo non dipende dalla razza e nemmeno dalla taglia. Farli uscire comporta benessere sia fisico che mentale non solo per il cane, ma anche per il padrone che se ne occupa. Non si tratta quindi, di una questione legata solamente ai bisogni dell’animale.

Uscendo all’esterno il cane può relazionarsi con il mondo esterno, risvegliare l’olfatto, esercitare la mente e stare a contatto con i suoi simili. Ovviamente non tutti amano passeggiare allo stesso modo, infatti c’è chi vorrà muoversi di più e chi vorrà fermarsi più spesso. Inoltre alcuni prediligono stare per conto proprio, quindi non avvicinarsi ad altri cani. La cosa importante è conoscere il proprio amico a quattro zampe e soprattutto seguire determinate regole per portarlo in giro. In particolare se prendiamo come esempio quello che è accaduto al cane che si è incastrato nell’ascensore, potremo comprendere che alcuni padroni si dimenticano quanto sia importante fare attenzione ad ogni piccolo dettaglio.

Il cane rimane bloccato all’ascensore

Nel video vediamo un uomo avvicinarsi all’ascensore, ad un certo punto però alza lo sguarda e vede qualcosa di incredibile. Un cane di piccola taglia è rimasto appeso, poiché è rimasto incastrato nelle porte dell’ascensore con la pettorina. La cosa che lo ha salvato è proprio quella pettorina, perché se avesse avuto un collare probabilmente non sarebbe riuscito a sopravvivere facilmente. Quando il ragazzo lo rimane sbalordito per qualche secondo, ma poi decide di agire per far sì che il cane non si faccia male.

Inizia a tirare dalla pettorina, ma pare non staccarsi fino a quando non fa con più forza e lo tira giù. Il cane viene salvato per poi essere abbracciato, come per dire è tutto ok. In seguito l’uomo si guarda attorno alla ricerca di qualcuno, probabilmente si sta chiedendo dove si trovino i suoi padroni.

La spiegazione è solo una, probabilmente il padrone del cane si era avviato all’interno dell’ascensore con il guinzaglio fra le mani, a quel punto si erano chiuse le porte con il cane ancora all’esterno. La cosa che bisogna fare quando si porta un cane in ascensore è quella di entrare insieme, magari prendendolo in braccio oppure stando vicini. In questo modo si eviteranno eventi spiacevoli come questo.