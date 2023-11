Cagnolino distratto non si accorge dell’arrivo del compagno: il video fa ridere tutti

Il cagnolino distratto del video è davvero esilarante: il padrone non riesce a smettere di ridere per la sua reazione, è incredibile!

Ogni animale ha le sue particolarità, ma non ci sono dubbi sul fatto che i cani siano i più divertenti. Alcuni hanno delle reazioni così improbabili, che persino i padroni che li conoscono e vivono nel quotidiano non se le aspettano! Cosa combina questo cagnolino distratto? Dal video si evince quanto la sua reazione sia spontanea, ricorda quasi un essere umano. A chiunque sarà capitato di agire in questo modo, anche alla persona o come in questo caso, al fido più attento.

Ci sono due esemplari, il primo sembra un meticcio dal pelo corto e marroncino. Questo è perso ad osservare qualcosa nella stanza: cosa cattura così tanto la sua attenzione? Segue però nel frame successivo del video, un ingresso un po’ inatteso. Appunto, giunge alle sue spalle, un candido e morbido barboncino dallo sguardo furbo. Ovviamente, il piccoletto protagonista di questo video non si è accorto della presenza di quello che sembra essere un suo amico. E’ troppo concentrato a guardare dall’altra parte per rendersi conto che ha compagnia. Le risate sono proprio nel momento in cui si accorge che non è solo!

Cagnolino distratto video: espressioni e gesti inaspettati, assurdo!

Nel momento esatto in cui il cane marrone si accorge dell’amico, la reazione lascia senza parole il padrone, o meglio in preda alle risate! I cani sono solitamente animali di grande compagnia, ma ovviamente un comportamento può variare sulla base di molteplici aspetti. Dall’attenzione riposta al carattere dell’esemplare con le sue attitudini, fino al modo in cui viene educato, senza dimenticare anche il fatto che le emozioni sono spontanee. Gli animali provano sia sentimenti che emozioni, per cui non ci si deve stupire se questo amichetto interviene così!

Le attitudini degli animali sono importanti, e se il cagnolino distratto del video ha un’indole docile, dolce e buffa, il risultato non potrà che essere altrimenti, o forse no? Di certo, non è un cucciolo nato ieri e anche il suo amico, sembrano proprio due esemplari adulti che inaspettatamente si ritrovano nella stessa stanza. O meglio sarebbe più corretto dire che il primo non se lo aspetta, mentre il secondo sa bene quel che fa. Ma anche quest’ultimo non si sarebbe mai aspettato una tale reazione dall’amico!

Questo video dimostra come anche gli animali provino emozioni, abbiano stati d’animo, e provino… imbarazzo! Ebbene, fa proprio come quando un essere umano è in quella situazione in cui inizia a parlare male di qualcuno, magari un collega o ex amico, e poi se lo ritrova… di fianco! Qui il cagnolino non stava parlando del suo amico barboncino, ma quel che è certo è che non può fare a meno di rimanere sorpreso. Alla vista di ciò il padrone non riesce a trattenersi dal ridere!