Nuova stagione, nuovo stile: i buoni propositi moda da seguire sin da subito

Per un guardaroba e uno stile più consapevole, questi sono i buoni propositi del mese di settembre

Settembre è considerato il mese dei buoni propositi: è il momento perfetto per mettere nero su bianco il tuo nuovo stile di vita in fatto di moda. Quali sono le abitudini da adottare a partire dal nuovo mese? Per look sempre impeccabili e uno stile capace di rispondere alle tue esigenze, ecco i buoni propositi moda da mettere in pratica a partire fin da ora!

Buoni propositi moda a partire da settembre: quali mettere subito in pratica

Il cambio di stagione si avvicina, potresti partire proprio dal tuo nuovo look per raggiungere i tuoi obiettivi del mese di settembre nell’ambito della moda.

Mettiti alla ricerca del tuo nuovo stile, per ottenere outfit che rispecchino la tua personalità e si adattino a ogni contesto. Scegli uno stile minimal e funzionale, in questo modo potrai arricchire la tua collezione con capi d’abbigliamento basic e avere così un guardaroba versatile.

Una volta reso più funzionale il tuo guardaroba, dedicati alla ricerca di brand e shop online che ti consentano di risparmiare e, allo stesso tempo, scegliere capi di alta qualità. La qualità deve diventare proprio uno dei tuoi buoni propositi: investi in prodotti resistenti e destinati a durare nel tempo, in questo modo potrai sfoggiare capi di tendenza ma ben fatti.

Ti sarà sicuramente capitato di avere la sensazione di non sapere cosa indossare o come abbinare i vari capi. In questi casi la tecnologia può aiutarti: esistono numerose app che permettono di “caricare” il proprio guardaroba e, una volta completata la galleria, potrai ottenere le combinazioni basate proprio sui tuoi capi d’abbigliamento. L’app, quindi, diventa una stylist virtuale a portata di mano!

Perché fa parte dei buoni propositi? Un’app di questo tipo ti aiuta a rendere il tuo stile più consapevole e sostenibile, valorizza i capi che già possiedi ed evita gli acquisti impulsivi. A proposito di sostenibilità, non perdere la nostra guida con i brand appartenenti alla moda green.

Per cominciare con il piede giusto la stagione post-vacanze estive, realizza un planner settimanale per i tuoi outfit: una sorta di agenda “fashion” che ti aiuterà a pianificare i look in anticipo, evitando di perdere tempo davanti al guardaroba senza sapere cosa indossare! Come fare? Puoi sempre creare il tuo calendario sull’app che hai scaricato per il tuo guardaroba virtuale, altrimenti scegli un’agenda cartacea e personalizzala con i look da indossare giorno dopo giorno.

Con questi piccoli gesti quotidiani, il tuo rapporto con il guardaroba sarà ancora più