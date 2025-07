Puoi avere il 5% di interessi con i Buoni Fruttiferi dedicati ai minori, rendi subito più sicuro il futuro dei tuoi figli

Se cercate una forma di investimento semplice i Buoni Fruttiferi per i minori potrebbero fare al caso vostro, ecco come funzionano, quanto rendono e come sottoscriverli.

Pensare al futuro dei propri figli minorenni è importante e ci sono diverse forme di investimento che potete scegliere per garantirgli un piccolo o grande gruzzoletto quando avranno raggiunto la maggiore età, i Buoni Fruttiferi dedicati ai minori è proprio una di queste, vediamo in cosa consistono nel dettaglio così potrete valutare se è la scelta che per voi può andare bene.

In un momento di incertezza economica come quella che stiamo vivendo, tra gli allarmi per i dazi americani e i tagli alla spesa pubblica operati dal governo, un numero sempre maggiore di famiglie sta pensando concretamente a come investire i propri capitali, anche se si tratta di una piccola somma, per il benessere futuro dei propri figli.

Ci sono tante soluzioni proposte dagli Istituti di credito ma spesso si ha timore di fare un passo del genere per i rischi che comportano determinate tipologie di strumenti per investire il denaro, quello che è fondamentale, in qualsiasi caso, è informarsi molto bene in modo da non correre il pericolo di perdere le somme.

Se anche voi siete piccoli risparmiatori e volete cominciare da subito a far fruttare il vostro tesoretto in favore dei vostri figli minori potreste essere interessati ai Buoni Fruttiferi dedicati ai minori, vediamone le principali caratteristiche

Cosa sono i buoni fruttiferi dedicati ai minori e quanto rendono

L’acronimo è BFP, da non confondere con BTP, sono i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti in esclusiva da Poste Italiane. Fanno parte degli strumenti di risparmio e investimento a basso rischio poiché il capitale è garantito e non è in balia del mercato. Sono garantiti dallo Stato italiano, il che li rende tra le forme di investimento più sicure e accessibili.

A fronte di una sottoscrizione e di un versamento, il cui importo può essere anche minimo di 50 euro e multipli, il capitale frutta un rendimento nel tempo, con interessi che sono tassati in via agevolata al 12,50% e sono esenti da tasse di successione.

Il rendimento non è variabile ma predefinito e fisso, tenete presente che si può sottoscrivere fino all’età di sedici anni e mezzo e l’importo è fruibile al compimento dei 18 anni.

I genitori o tutori possono sottoscriverlo anche online in forma dematerializzata invece altri parenti o conoscenti, che ovviamente devono essere maggiorenni hanno la possibilità di farlo solo in forma cartacea.

Come accennato, i Buoni Fruttiferi dedicati ai minori hanno un tasso di interesse che varia in base al periodo di possesso. Per un anno e mezzo il rendimento è pari al 2%, sale al 2,25% per il quinto e sesto anno di possesso, diventa 2,50% da 8 fino a 14 anni di possesso, che sale ancora a 3% dai 15 ai sedici anni fino a un massimo del 5% per 17 anni di possesso e fino ai 18.