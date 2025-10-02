Buongiorno mamma! Anticipazioni | La decisione di Agata, il definitivo addio

Continua con grandissimo successo il racconto della storia di Buongiorno Mamma, la terza stagione è arrivata a una svolta molto importante e a intervenire è proprio Agata, che prende una decisione sulla quale non intende tornare indietro.

La storia raccontata dalla serie TV Buongiorno Mamma diventa sempre più avvincente: una famiglia segnata dal dolore in diverse occasioni sta cercando di reagire e tornare alla normalità, credendo quanto più possibile nei sentimenti.

Guido, infatti, ha cercato con tutto se stesso di riunire i figli nuovamente sotto lo stesso tetto, chiamando anche Agata, che è tornata così nuovamente vicina a loro.

Nonostante tutto, però, si sono verificati episodi molto particolari che hanno indotto Agata a cambiare in parte idea sul comportamento di Guido, nel tentativo di metterlo in guardia.

Buongiorno Mamma anticipazioni, la decisione di Agata

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la terza stagione di Buongiorno Mamma ha già conquistato tutti i suoi fan e la storia è arrivata a un momento clou della trama. Guido, dopo ben cinque anni dalla morte di Anna, ha trovato il modo perfetto per aprire il suo cuore a un nuovo amore: Laura.

I due stanno vivendo in segreto il loro grande amore, ma sono già pronti per lo step successivo, ovvero convolare a nozze il prima possibile. Non a caso, Laura sta facendo pressioni su Guido proprio per ufficializzare la loro relazione e soprattutto annunciare ai figli le nozze. Agata, però, nutre dei profondi sospetti e la sua decisione lascerà di stucco anche Guido.

Agata contro Guido: sempre più vicini all’addio

Agata sta cercando di far desistere Guido dalle sue decisioni riguardanti Laura. Sulla base di tale motivazione, infatti, la giovane donna cercherà un confronto diretto con Guido nel tentativo di capire quali siano le sue reali intenzioni nei confronti della donna e perché non dovrebbe andare oltre il fidanzamento.

Infatti, nel momento in cui proprio Guido le comunica di essere pronto a convolare a nozze con Laura, Agata non reagisce affatto bene e cercherà di opporsi con tutta se stessa. Non si tratta soltanto di essere contrariata a un nuovo ingresso in famiglia, ma a quanto pare Laura porta con sé una lunga serie di segreti che sta nascondendo proprio a Guido e alla sua famiglia. Motivo per cui Agata cercherà di coinvolgere anche gli altri membri della famiglia, per fare in modo di tenere Laura quanto più lontano possibile da Guido.