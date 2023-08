Braccioli, l’esperto mette in allerta i genitori: il comunissimo errore che mette in pericolo i bambini

Un esperto del primo soccorso mette in allerta i genitori sui potenziali rischi dei braccioli addosso ai bambini: il video diventa virale.

In questo periodo estivo sono molte le precauzioni che vengono date dagli esperti per godersi attimi piacevoli con i propri bambini senza correre il rischio che questi possano farsi del male. I dispositivi di sicurezza per eccellenza sono i braccioli, coloro che vengono utilizzati per assicurarsi che il bambino rimanga a galla quando ancora è troppo piccolo e non è in grado di nuotare da solo. Per quanto questi possano rappresentare una sorta di sicurezza per i genitori e tutori, se utilizzati in maniera scorretta, possono rivelarsi un vero e proprio pericolo.

A spiegarlo è Miguel Assal, un esperto del primo soccorso che con un video su Instagram mette in guardia i genitori illustrando i potenziali rischi dell’utilizzo dei braccioli, ma soprattutto l’errore commesso dagli adulti, che sarebbe a suo dire, la causa di diversi soccorsi e nel peggio delle ipotesi, annegamenti.

Il pericolo dei braccioli: l’errore da non commettere

Miguel Assal è da tempo divulgatore sui social, dove nei suoi video mette in guardia le persone sui potenziali rischi che ha potuto affrontare nel suo percorso. Questo video pubblicato sul suo profilo Instagram, spiega che l’errore comune di moltissimi genitori è quello di ritenere che una volta che hanno indossato i braccioli, questi siano sicuri, perdendo così di vista i figli. Questi strumenti infatti, seppure creati appositamente come sorta di galleggiante, possono tranquillamente bucarsi o scivolare via dalle braccia dei più piccoli, visto che al mare, nel lago e in piscina, i pericoli che possono compromettere i galleggianti sono molteplici. Basti pensare al semplice esempio della crema solare: come spiega Assal nel video, la crema utilizzata per le braccia del piccolo può far effetto olio, tanto da farli scivolare con semplicità.

Una volta mostrati i pericoli, l’esperto afferma: “La distanza massima che dovresti avere da lui è quella tale da essere coperta allungando un braccio”. E ancora: “Non separarti da tuo figlio e, soprattutto, non smettere di prestare attenzione perché potrebbe annegare proprio accanto a te”. Con queste parole Assal si raccomanda di non perdere mai di vista i bambini, anche se sembrano apparentemente al sicuro. I commenti sono stati molteplici: dai genitori indignati nel pensare che i bambini possano essere lasciati soli, a coloro che affermano che molte persone ancora oggi hanno bisogno di questo tipo di video per aprire gli occhi sulla questione.