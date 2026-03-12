Botox cosa non fare dopo le iniezioni

Dopo il trattamento con tossina botulinica è importante seguire alcune semplici precauzioni per favorire un risultato naturale e duraturo. Il botox è uno dei trattamenti più diffusi nella medicina estetica per attenuare le rughe di espressione. Dopo le iniezioni, però, il viso ha bisogno di alcune attenzioni per permettere alla tossina botulinica di agire correttamente nei muscoli trattati. Conoscere cosa non fare dopo il botox aiuta a evitare piccoli errori che potrebbero influire sul risultato del trattamento. Nelle ore e nei giorni successivi è infatti consigliabile seguire alcune indicazioni per favorire una distribuzione corretta del prodotto. Le attenzioni nelle prime ore Subito dopo il trattamento è importante evitare di massaggiare o toccare la zona in cui sono state effettuate le …