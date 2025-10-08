Borghi in Umbria da non perdere: i più belli da visitare per un weekend o una vacanza

Se cerchi idee per un weekend romantico o una gita in famiglia, l’Umbria è senza ombra di dubbio una delle regioni più belle da visitare. Tra colline verdi e panorami suggestivi, troverai borghi dal fascino medievale perfetti per una passeggiata, una visita culturale o una giornata di total relax, anche con i bambini!

La regione racchiude arte e natura, motivo per cui andrebbe visitata almeno una volta nella vita. Quali sono, però, i borghi più belli dell’Umbria da visitare quanto prima? Scopriamo insieme i più gettonati di ogni stagione!

Borghi in Umbria: i più belli da vedere in famiglia o in coppia

L’Umbria è una regione che puoi visitare tutto l’anno. Nel periodo autunnale potrai ammirarla in tutta la sua bellezza, ecco perché ti consigliamo di pianificare quanto prima la tua gita fuori porta. Prendi appunti e segnati i borghi da non perdere in Umbria: ti basterà visitarla una volta per innamorartene e desiderare di tornare.

Narni è sicuramente un borgo di cui hai sentito parlare e di cui ti innamorerai sin dal primo istante in cui la vedrai con i tuoi occhi. Situata nel cuore dell’Umbria, potrai passeggiare tra i vicoli e le antiche mure e respirare un’atmosfera tutta medievale. Da non perdere assolutamente il complesso di ipogei riscoperti a partire dal 1977, la città sotterranea ti regalerà un’emozione indescrivibile.

Tra i borghi più belli dell’Umbria c’è anche Spello, un suggestivo paese collinare dove storia e tradizione si incontrano in ogni angolo. Non perdere la Cappella Baglioni nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Pinoteca Comunale nel Palazzo dei Canoni, i vicoli fioriti famosissimi in tutto il territorio, e la minuscola cappella decorata con affreschi quattrocenteschi, ovvero la Cappella Tega.

C’è chi dice che Bevagna, altro borgo medievale umbro, abbia la pizza più bella d’Italia. Basta un semplice passeggiata nel suo centro storico per capirne il motivo! Un borgo affascinante, perfetto da visitare in un fine settimana.

In ognuno di questi luoghi respirerai un ritmo lento e tradizioni autentiche, l’Umbria ti regalerà indubbiamente un’esperienza indimenticabile. Se desideri proseguire il tuo viaggio tra le regioni più affascinanti d’Italia, scopri anche le mete più suggestive per un weekend romantico in Toscana.