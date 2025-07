Se vivi da sola, questi sono i bonus che potrai richiedere per tutto il 2025

Ogni anno vengono proposti diversi bonus a cui poter accedere solo se si rispettano determinati requisiti, ma quali sono i bonus single 2025 per chi vive da solo? Ecco le agevolazioni per chi non ha conviventi o figli a carico, è possibile fare domanda tramite Caf o accedendo direttamente ai servizi online.

Chi va a vivere da solo solitamente lo fa per esigenze lavorative, anche l’università potrebbe comportare un trasferimento lontano dalla propria residenza di sempre. Scopriamo insieme come poter usufruire delle agevolazioni economiche quando si vive da soli.

Bonus single 2025: quali agevolazioni richiedere per chi vive da solo

Per chi è single nel 2025 e vive da solo potrà usufruire del bonus 1.000 euro per lavoratori dipendenti. L’importo potrà essere utilizzato per l’affitto o per il mutuo di una casa, per le spese sanitarie e per le varie utenze come luce e gas. La Legge di Bilancio ha confermato la soglia dei 1.000 per tutto l’anno, raddoppiando l’agevolazione per chi ha, invece, figli a carico.

Non è tutto, perché sarà possibile accedere a un altro bonus qualora sia previsto un trasferimento, ovvero un cambio di residenza per motivi di lavoro, di oltre 100 km. Per le spese legate al trasferimento sarà possibile ottenere un’esenzione fino a 5.000 euro, purché il redito del lavoro dipendente non sia superiore a 35.000 euro. Quest’agevolazione nasce proprio per aiutare le persone ad affrontare delle spese previste per un trasferimento, come l’acquisto dell’arredamento o le rate dell’affitto.

Chi è single, ha meno di 36 anni e ha la possibilità economica di poter acquistare una casa con un mutuo, potrà accedere al bonus Prima casa Under 36. Per il 2025 è previsto l’esonero dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, e un credito d’imposta per l’IVA pagata. Per poter accedere al bonus sarà fondamentale avere un ISEE sotto i 40.000 euro.

Se hai un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e sei disoccupato, potrai richiedere il bonus Supporto Formazione e Lavoro. Un altro requisito importante riguarda l’ISEE: dovrà essere inferiore a 6.000 euro. L’importo potrà essere di circa 350 euro al mese, se si aderisce a un percorso formativo professionalizzante specifico l’importo potrà essere anche di 500 euro al mese.

Per quanto riguarda gli studenti single che vivono da fuori sede, potranno usufruire della detrazione IRPEF del 19% sulle spese di affitto, fino a un massimo di 2.633 euro. Per poter accedere alla detrazione è importante avere la residenza ad almeno 100 km di distanza dall’università frequentata. Chi ha un ISEE inferiore a 9.530 euro potrà accedere al bonus bollette 2025.