Bonus Computer 2025: come ottenere fino a 300€ per il tuo nuovo PC o tablet

Bonus Computer 2025, qui puoi consultare la guida facile per ottenere lo sconto senza stress: cos’è, a chi spetta e come richiederlo. Nel 2025 torna questa iniziativa molto attesa da studenti, lavoratori e famiglie italiane. Il Bonus Computer 2025 consiste in pratica in una agevolazione pensata per favorire l’accesso agli strumenti digitali, soprattutto per chi ha redditi medio-bassi o esigenze particolari legate allo studio o al lavoro da remoto.

Il Bonus Computer 2025 è un contributo economico fino a 300 euro destinato all’acquisto di pc fissi, portatili o tablet. Questo bonus non consiste in un rimborso, bensì in uno sconto diretto da applicare al momento dell’acquisto del dispositivo scelto presso rivenditori aderenti. L’obiettivo di questa misura è quello di ridurre il gap digitale e sostenere famiglie e studenti nell’uso delle nuove tecnologie.

Come posso richiedere il Bonus Computer 2025?

A differenza di precedenti versioni del bonus, non è sempre necessario presentare l’ISEE, anche se alcune fasce di reddito potrebbero ricevere importi più alti o priorità nell’assegnazione. A chi spetta questo provvedimento? Il Bonus Computer, o Bonus PC, si rivolge a diverse categorie di beneficiari:

famiglie con figli studenti iscritti a scuole elementari, medie, superiori o università. lavoratori in smart working, con comprovate necessità tecnologiche per lavorare da casa. disoccupati o persone in formazione professionale, che necessitano di un pc per accedere ai corsi online.

In alcuni casi, anche pensionati che partecipano ad attività digitali (es. corsi per l’alfabetizzazione informatica) potrebbero avere diritto al bonus. I dettagli definitivi dipendono dalle direttive del Ministero dello Sviluppo Economico e saranno resi noti nei prossimi mesi, ma si prevede che l’accesso sarà semplificato per chi ha un reddito basso o è in difficoltà economica.

Come funziona e come richiederlo

Il bonus si applicherà sotto forma di sconto immediato al momento dell’acquisto, (proprio come avviene anche con altri tipi di bonus governativi vigenti, n.d.r.) in collaborazione con i venditori autorizzati. Non sarà quindi necessario anticipare l’intero importo e attendere un rimborso. I passaggi per ottenerlo saranno:

Registrarsi sulla piattaforma ufficiale (verrà attivata dal governo o da Infratel, come avvenuto in passato). Verificare i requisiti di accesso, come residenza, reddito e composizione del nucleo familiare. Ottenere un codice identificativo da presentare al venditore al momento dell’acquisto. Scegliere il prodotto (pc, portatile o tablet) tra quelli ammessi e applicare lo sconto.

Si prevede anche l’apertura di bandi regionali, per cui conviene tenere monitorati anche i siti delle Regioni o dei Comuni di residenza.

Quando sarà attivo

La misura dovrebbe partire entro la fine del 2025, compatibilmente con l’approvazione delle risorse in legge di bilancio. Molti rivenditori sono già in attesa di istruzioni per aderire alla piattaforma. Ed in tal modo molte famiglie saranno finalmente in grado di colmare le distanze digitali che ancora tagliano fuori le stesse.

Non essere informatizzati a sufficienza al giorno d’oggi vuol dire perdere molte opportunità per avere anche un futuro migliore, soprattutto per i più giovani. Con questo bonus però ci saranno maggiori possibilità di restare al passo.