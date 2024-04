Bonus Benvenuto al Mondo: al via le domande per i 400 euro subito

Sta per arrivare il bonus Benvenuti al mondo, il nuovo bonus per le mamme: ecco come fare per presentare domanda e ottenere 400 euro subito.

Sta per scattare il via alle domande per il bonus Benvenuto al mondo, una nuovissima misura volta a sostenere le famiglie alla nascita o adozione di una nuova piccola vita. Il nuovo bonus è destinato alle famiglie che rispettano alcuni determinati requisiti legati al reddito, come spesso succede con i contributi una tantum erogati dallo Stato. La lauta somma ricevuta servirà a sostenere le spese per il nuovo arrivato in famiglia, aiutando così i genitori nelle prime fasi del nascituro.

Il bonus potrà essere richiesto sia dai genitori biologici che dai genitori adottanti in caso, appunto, di nuova adozione. Il bonus Benvenuti al mondo sarà erogato alle famiglie che hanno dato alla luce un bambino dopo l’1 gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024, sono incluse le famiglie che hanno adottato, entro queste date, un bambino con età inferiore a 6 anni. Il bonus consiste in un contributo una tantum di 400 euro massimo a famiglia e per l’intera manovra sono stati stanziati 25mila euro. I fondi non sono molti, dunque bisogna sbrigarsi ad inviare le domande prima che sia troppo tardi.

400 euro subito con il bonus Benvenuti al mondo: come fare richiesta per ottenerlo

Quello che non abbiamo ancora detto è che è necessario soddisfare un ulteriore requisito, oltre quello reddituale, per avere accesso al bonus: quello di essere residenti nel Comune di Siena. Il Bonus Benvenuto al mondo è infatti stato pensato direttamente dal Comune per i residenti nel territorio comunale; il contributo di massimo 400 euro sarà destinato alle spese di prodotti farmaceutici per l’infanzia a marchio Asp.

“Vogliamo essere al fianco delle famiglie” ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali del Comune di Siena Micaela Papi, “e lanciare un segnale importante per le nuove nascite e la promozione dei diritti all’infanzia. Per l’anno in corso l’amministrazione comunale ha stanziato 25 mila euro complessivi, con l’obiettivo di sostenere la natalità e le adozioni”.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2024 oppure entro il 28 febbraio 2025 per le successive nascite, in base alla graduatorie che verranno pubblicate dall’Amministrazione. Il modulo da compilare, nonché i requisiti necessari per accedere al contributo, sono disponibili all’indirizzo internet www.sienafamiglia.it/bonus-benvenuto-al-mondo messo a disposizione dal Comune.