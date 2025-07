Bonus auto da settembre, fino a 11.000 euro per passare all’elettrico

La misura per rinnovare il parco auto italiano potrebbe arrivare già a settembre 2025: fino a 11.000 euro di bonus per prendere una macchina nuova.

L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni e avvicinare il Paese agli obiettivi europei di decarbonizzazione. E qualcosa comincia, timidamente, a muoversi, con un nuovo bonus da circa 11.000 euro. Finora l’Italia ha mostrato un impegno piuttosto discontinuo nella promozione la mobilità elettrica, soprattutto se si confrontano i risultati nazionali con quelli già raggiunti dagli altri Paesi europei.

In Norvegia, per esempio, le esenzioni fiscali per chi acquista auto elettriche sono molto estese e importanti. Oltre a sconti sul prezzo di acquisto, a prescindere dal reddito, i norvegesi possono contare su IVA azzerata, corsie preferenziali, parcheggi gratuiti e ricariche a prezzo minimo per il primo anno.

E, di fatti, nel Paese scandinavo le auto elettriche rappresentano ormai quasi l’85% delle nuove immatricolazioni. In Francia, lo stato offre fino a 4.000 euro di incentivi per chi compra auto ibride o elettrice. In Germania ci sono importanti ammortamenti per le aziende e prestiti agevolati con tassi vicini allo zero per i privati.

Da noi, il Governo ha puntato sugli incentivi diretti, come per esempio l’Ecobonus, ma i fondi si sono esauriti rapidamente, lasciando il mercato in attesa di nuove misure. Anche la rete di ricarica sta crescendo molto lentamente, con evidenti ritardi rispetto agli obiettivi fissati dal PNRR. E non stupisce che nel primo semestre 2025 le auto elettriche abbiano rappresentato solo il 5,2% delle immatricolazioni.

11.000 euro per l’auto elettrica: il nuovo bonus arriva a settembre

Il nuovo piano del Governo è quello di investire 600 milioni di euro, sempre grazie ai soldi ottenuti dalla revisione del PNRR. E dovrebbe partire a settembre 2025. Ne ha parlato di recente il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: c’è già un decreto ministeriale in fase di finalizzazione. L’obiettivo è ambizioso. Il Governo punta all’immatricolazione di almeno 39.000 veicoli a emissioni zero entro il 30 giugno 2026.

Potranno sfruttare il bonus i privati cittadini con ISEE fino a 40.000 euro, residenti in aree urbane funzionali (cioè in città e in zone di pendolarismo) e le microimprese che acquistano veicoli commerciali elettrici (categorie N1 e N2). Nella fattispecie, i consumatori con ISEE sotto i 30.000 euro, rottamando l’auto a carburante, potranno ottenere fino a 11.000 euro di bonus per comprare un’auto elettrica. I cittadini con ISEE sopra i 30.000 euro ma entro i 40.000, con rottamazione, potranno avere invece 9.000 euro.

Per le microimprese, il bonus riguarda l’acquisto di veicoli commerciali elettrici al 30% del prezzo, per un importo fino a 20.000 euro. I criteri saranno meglio definiti, insieme alle modalità di concessione, dal già citato decreto ministeriale in attuazione. Ma Pichetto Fratin ha annunciato di credere che la misura possa partire già dal prossimo mese di settembre.

Inoltre, per facilitare l’accesso al nuovo bonus, verrà messa online una piattaforma informatica, tramite cui i soggetti beneficiari potranno accedere agli incentivi e gli operatori economici potranno offrire veicoli elettrici nuovi, rientranti nelle categorie agevolate.