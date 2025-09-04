Bon bon di tiramisù super light, la merenda che ti farà dimenticare della dieta!

Durante la dieta rinunciare ai dolci è davvero molto difficile, ma questi bon bon di tiramisù sono una vera chicca anche se super light. Questi a merenda ti faranno dimenticare anche la dieta e hanno ricevuto l’approvazione del mio nutrizionista.

Ebbene sì, settembre è segnato dalle ripartenze sotto ogni punto di vista e molti di noi, quasi sicuramente, saranno alle prese con una dieta super ferrea per dimenticare definitivamente gli eccessi alimentari dell’estate. Questo vuol dire perdere tutti i chili di troppo che abbiamo accumulato nelle settimane.

Inoltre, questi bon bon al tiramisù sono una vera chicca per la merenda, in quanto sono leggerissimi, super gustosi e ci permetteranno persino di fare il carico di energia.

Poi, sono così buoni da poterli servire persino come dessert dopo cena, soprattutto adesso che il weekend si avvicina, così da poterli gustare con i tuoi commensali, ma rimanendo fedele alla dieta.

Bon bon al tiramisù light, la ricetta per la merenda dei sogni

Questo dolce ti farà dimenticare la dieta per varie motivazioni, sia perché è super light, ma anche perché persino i nutrizionisti l’hanno approvato a pieni voti… purché vengano gustati con moderazione e inseriti in un piano alimentare equilibrato. Altro dettaglio molto importante da tenere bene in mente, gli ingredienti sono tutti facili da reperire, ecco di seguito la lista dettagliata:

250 grammi di mascarpone,

200 grammi di savoiardi,

un cucchiaino di zucchero a velo,

100 ml di caffè fatto con la moka,

cacao amaro per decorare.

Prepariamo insieme il dolcetto light al tiramisù

La preparazione di questo dolce è molto semplice, quindi, iniziamo subito prendendo i nostri savoiardi che vanno polverizzati alla perfezione. I biscotti li puoi mettere all’interno di una busta per alimenti, battere con l’aiuto di un mattarello o più semplicemente metterli all’interno di un mixer o di un frullatore. Dopodiché, trasferiamoli all’interno di una ciotola dove andremo a mettere sia lo zucchero a velo che anche 250 grammi di mascarpone e il caffè. Lavoriamo insieme gli ingredienti con l’aiuto di una spatola, finché non si saranno trasformati in un impasto omogeneo e compatto che potremo modellare con le mani.

Giunti a questo punto, non dobbiamo fare altro che preparare le nostre palline di impasto e passarle nel cacao amaro, ricoprendole completamente. Infine, trasferiamole in frigorifero per almeno un paio d’ore e trascorso il tempo necessario siamo già pronti per gustarli.

L’ideale, però, sarebbe preparare questo dolcetto un giorno prima, magari la sera, così che trascorrano tutta la notte in frigorifero e possano compattarsi alla perfezione, mantenendo comunque la morbidezza.

Una volta serviti in tavola per la merenda o magari un dopocena con amici, vedrai che chiunque sarà al tuo fianco non potrà fare a meno di mangiarne uno dopo l’altro.