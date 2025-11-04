Blanca finale di stagione | Il significato dell’ultima puntata | Per lei e Liguori finisce così

Ha riscosso un grandissimo successo la terza stagione di Blanca, e il finale porta con sé un significato davvero incredibile… un’ultima puntata che ha lasciato tutti col fiato sospeso.

Così come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, senza ombra di dubbio Blanca è uno dei prodotti meglio riusciti di casa Rai. Siamo già giunti alla terza stagione, e gli autori, di volta in volta, sono stati in grado di lasciare il pubblico senza parole con colpi di scena davvero incredibili.

Basti pensare che il pubblico non si è ancora del tutto ripreso dalla morte di Sebastiano, interpretato eccellentemente da Pierpaolo Spollon. Sulla base di tale motivazione, dunque, l’ultima puntata è stata in grado di esaudire, in un certo qual modo, le aspettative.

Sappiamo che Blanca riesce a scoprire dove si nascondeva il bambino che la polizia stava cercando, adottato illegalmente dai coniugi Repetto tramite la Faraldi, un’adozione alla quale hanno collaborato anche il dottor Gardi e il figlio Domenico.

Il tutto non finisce di certo qui, perché il finale di stagione ha portato con sé un cambiamento incredibile che dirotta la storia di Blanca su un altro binario.

Blanca finale di stagione: il significato dell’ultima puntata

Come spiegato precedentemente, dunque, durante l’ultima puntata della serie Blanca abbiamo visto un ruolo diverso di Domenico, dato che la Faraldi rivela quale fosse il vero obiettivo di Gardi, mettendolo così nelle condizioni di poter scappare. Blanca, nel frattempo, affida il bambino alla sorella di Valya.

Ma ciò che ha davvero lasciato senza parole è stato soprattutto il legame tra Blanca e Liguori, da sempre appeso a un filo, e che a quanto pare finalmente ha trovato una chiave conclusiva. Insomma, l’emblema di un amore reale e concreto tra due persone che arriva proprio a un passo dalla fine… e poi si riaccende.

Come finisce davvero tra Blanca e Liguori?

In particolar modo, l’attenzione dei media e dei fan si concentra proprio sulla storia d’amore tra Blanca e Liguori, che a quanto pare finalmente trova un punto di conclusione. Infatti, sappiamo che Liguori riceve una promozione con trasferimento a Roma, notizia che sconvolge Blanca, nel frattempo in dolce attesa, che trova rifugio sulla spiaggia di Camogli insieme al suo cane.

Sul finale di stagione, però, ecco che arriva il vero colpo di scena, degno di ogni film romantico: Liguori raggiunge Blanca, ammette il suo amore per lei e per il bambino che nascerà a breve. I due si ritrovano, si abbracciano e trovano serenità sulla barca Vera, lasciandosi travolgere dalla bellezza di un tramonto incredibile.

Quindi, Blanca trova una parziale conclusione ma lascia un finale aperto, non chiuso definitivamente. La Rai ha infatti già confermato la quarta stagione, che probabilmente verrà registrata all’inizio del 2026.