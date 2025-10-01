Blanca anticipazioni prossima puntata | Di nuovo aggredita davanti a Liguori

La nuova stagione di Blanca è davvero partita come un gran successo insieme ai tanti personaggi che hanno contribuito a rendere la serie tv una delle più amate di sempre, ecco perché nel mirino dell’attenzione dei media troviamo proprio le nuove anticipazioni.

Con il ritorno di Blanca in campo televisivo, l’attenzione dei media è tutta puntata sulle anticipazioni della prossima puntata, dato che i fan della serie sono sempre più in trepidante attesa di scoprire cosa succederà nel cuore di Genova.

In questa terza stagione hanno fatto il loro ingresso Matilde Gioli e Domenico Diele, entrambi con ruoli cruciali.

Blanca anticipazioni nuova puntata | Blanca aggredita di nuovo

Secondo le anticipazioni diffuse dalla stampa nazionale, le prossime puntate di Blanca porteranno la protagonista faccia a faccia con nuove e complicate indagini da risolvere. Un esempio è rappresentato dall’inchiesta che seguirà insieme a Domenico Falena, interpretato da Domenico Diele, alla ricerca di un bambino legato a un mistero rimasto irrisolto sin dal primo episodio.

A frapporsi tra l’indagine e la conoscenza con Domenico troveremo Eva Faraldi, interpretata da Matilde Gioli, la quale teme che proprio Blanca possa allontanare il suo agente migliore dalle incombenze lavorative. Ma non è tutto: ci sarà da temere ancora una volta per la sicurezza di Blanca, a causa di una nuova aggressione.

Blanca alle strette, Liguori ancora una volta sotto shock

Durante la messa in onda delle prossime puntate, vedremo Blanca costretta a fare nuovamente i conti con la violenza. Sarà infatti vittima di un’altra aggressione, questa volta da parte dell’assassino dello psichiatra al Museo del Buio.

L’attacco la metterà di fronte alle sue fragilità, rendendola ancora più consapevole di come non riesca a difendersi come vorrebbe. Tutto ciò avverrà davanti a Liguori che, insieme a Baciagalupo, cercherà di proteggerla e portare avanti le indagini per sventare ogni tipo di pericolo.

Nonostante le difficoltà, Blanca continuerà a essere parte integrante delle indagini e ben presto il suo ruolo in polizia cambierà, affiancando Liguori anche nei prossimi casi.

Il nuovo appuntamento con Blanca è atteso per il 6 ottobre 2025, sempre in prima serata alle 21:30 su Rai 1, per scoprire quale piega prenderanno le prossime indagini e i nuovi pericoli che metteranno ancora una volta in discussione la sicurezza della protagonista, interpretata in maniera eccellente da Maria Chiara Giannetta.