Blanca anticipazioni nuova puntata: Liguori messo alle strette, dovrà prendere una decisione difficile

Nel corso delle ultime settimane abbiamo visto l’attenzione dei media concentrarsi anche su Blanca: la terza stagione ha riservato una nuova e importante sorpresa, legata a una decisione che Liguori dovrà prendere sul suo futuro e su quello della protagonista.

Come spiegato anche in occasione di precedenti articoli, la serie TV Blanca sta riscuotendo un grandissimo successo. Tuttavia, è proprio questa nuova stagione a regalare una serie di colpi di scena inaspettati, che stanno tenendo i telespettatori letteralmente con il fiato sospeso.

Un esempio lampante è l’avvicinamento tra Liguori e la protagonista, la quale però si trova ora coinvolta in complesse indagini insieme al nuovo personaggio, Domenico, di cui Liguori non si fida affatto. Anzi, sembra temere seriamente per l’incolumità di Blanca.

E sarà proprio lui, Liguori, a dover prendere una decisione molto importante, che riguarderà soprattutto il futuro della collaboratrice della polizia.

Blanca, anticipazioni nuova puntata: cosa deciderà sulla gravidanza?

Nelle ultime puntate, Blanca si è trovata a dover affrontare non poche difficoltà, tra cui la scoperta di essere incinta e l’eterna indecisione su cosa fare del proprio futuro.

Il desiderio di diventare madre cresce sempre di più dentro di lei, ma allo stesso tempo è costretta a fare i conti con i sentimenti contrastanti che prova nei confronti di Liguori, il quale ha già un figlio e, a quanto pare, non desidera allargare ulteriormente la famiglia.

A complicare ulteriormente la situazione, tra i due si inserisce Domenico, che sta instaurando con Blanca un rapporto di fiducia sempre più profondo, suscitando la gelosia e i sospetti del poliziotto.

Liguori: arriva la scelta difficile… è già finita con Blanca?

Il prossimo episodio sarà decisivo per dare una svolta alla trama della terza stagione di Blanca. L’attenzione si concentrerà proprio su Liguori, che cercherà in ogni modo di proteggere la donna da Domenico, convinto che quest’ultimo non sia affatto la persona che vuole far credere di essere.

Tra i due nascerà un nuovo scontro: Liguori tenterà di aprirle gli occhi, ma Blanca resterà concentrata sulle indagini che sta conducendo insieme a Domenico.

Nel frattempo, la gravidanza diventerà sempre più un punto centrale nella sua vita, un elemento che potrebbe cambiarle per sempre il destino… e forse diventare il collante o la frattura definitiva del suo legame con Michele Liguori.