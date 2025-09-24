Blanca 3 | Anticipazioni prima puntata | Il clamoroso addio

Una nuova stagione di Blanca sta per prendere il via e le anticipazioni della prima puntata fanno riferimento a una lunga serie di novità, compreso l’addio a un noto personaggio.

Sono trascorsi diversi anni dalla messa in onda della prima serie di Blanca, la quale si è rivelata un grande successo per il pubblico di casa Rai e non solo, dato che la troviamo disponibile sia sulla piattaforma RaiPlay che su Netflix.

Dopo l’annuncio dell’avvio dei lavori per la terza stagione, ecco che finalmente il pubblico potrà scoprire come si sono evolute le vite dei protagonisti e le nuove avventure di Blanca, alle prese con il suo lavoro per la polizia.

Troveremo, poi, ancora Giuseppe Zeno nei panni dell’ispettore Liguori, Federica Cacciola nel ruolo di Stella, insieme a Lucia interpretata da Sara Ciocca.

Blanca 3, anticipazioni prima puntata: un nuovo addio

È iniziato il conto alla rovescia per la messa in onda della prima puntata di Blanca e, come ormai noto da tempo, la morte di Sebastiano segna anche la fine del percorso intrapreso nella serie da Pierpaolo Spollon. Allo stesso modo, quindi, Blanca dovrà rimettersi in gioco dopo il vuoto lasciato dall’uomo nella sua vita e non solo, dato che per lei arriverà anche un nuovo amico a quattro zampe che l’assisterà giorno dopo giorno.

La collaborazione con Liguori porterà altri incontri per Blanca, così come la conoscenza di Cristian Giardi (Biagio Forestieri), ma anche l’incontro con Eva Faraldi, capo dell’agenzia di security, ruolo affidato a Matilde Gioli.

Il tutto non finisce di certo qui, perché nonostante il dolore per la morte di Sebastiano, ecco che il cuore di Blanca torna a battere.

Ancora un amore per Blanca, succederà tutto nella terza stagione

Una delle più importanti novità della serie, senza ombra di dubbio, è rappresentata da un nuovo amore in arrivo per Blanca, che tornerà a mettersi in gioco anche in campo sentimentale.

Allo stesso modo, l’ingresso del personaggio in questione fa da sfondo anche all’arrivo nel cast di un attore amatissimo, pronto a conquistare il pubblico di Blanca. Non si conoscono ancora i dettagli che accompagneranno l’inizio della nuova relazione per la protagonista della serie, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Di lui si sa soltanto che si tratta di Domenico Falena, interpretato da Domenico Diele, specialista in sicurezza e protezione di navi cargo impegnate nella navigazione di rotte marine pericolose… un giovane bello, tenebroso ma dal passato irruento.

Per saperne di più, comunque, dobbiamo attendere la messa in onda della prima puntata della terza stagione di Blanca, attesa per il prossimo 29 settembre 2025 in prima serata alle 21:30 su Rai 1.