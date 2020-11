Black Friday: 5 capi di Mango super cool da acquistare

Abbiamo esplorato in lungo e in largo le tendenze di questo autunno-inverno, adesso è ora di acquistare i capi più cool della stagione! Possiamo farlo grazie a Mango e soprattutto grazie al Black Friday: il brand low cost propone tutti i suoi capi in sconto del 30% e un’ampia selezione al 50%.

Scopriamo i 5 pezzi che servono subito al tuo guardaroba.

Mango: glamour super scontato

Abbiamo scelto capi molto versatili, che possono essere indossati in situazioni formali ed eleganti come nel tempo libero, facili da abbinare ma soprattutto assolutamente in trend.

Pantaloni jogger velluto

Foto Pantaloni jogger velluto | Mango

Che lo stile sporty-chic sia in voga lo sappiamo bene: la tuta non è più solo un indumento da sport, ma grazie a nuovi tagli e tessuti è sdoganata anche nell’elegante. In velluto poi, tessuto della stagione, acquistano ancora più eleganza. Comodi e super chic.

Disponibili neri e bordeaux, prezzo: 27,99 € 39,99 €

Blusa spalle a palloncino

Foto Blusa spalle a palloncino | Mango

Per chi ama la pelle, questo è l’anno giusto per indossarla dalla testa ai piedi. L’abbiamo vista sulle passerelle in qualsiasi colore, forma e texture, venendo eletta protagonista assoluta dell’autunno-inverno. Il materiale smorza la rigorosità di questa blusa accollatissima e dalle maniche a sbuffo: una rivisitazione dello stile vittoriano, molto amato quest’anno.

Prezzo: 41,99 € 59,99 €

Gonna midi stampata

Foto Gonna midi stampata | Mango

La gonna longuette o midi, che dir si voglia, sta vivendo la sua stagione gloriosa. Questa proposta di Mango è perfetta per chi non vuole rinunciare a un tocco di sensualità grazie al profondo spacco. La stampa animalier, assolutamente in trend, è molto elegante perché giocata sui toni naturali.

Prezzo: 34,99 € 49,99 €

Pullover maniche a palloncino

Foto Pullover maniche a palloncino | Mango

Questo golfino color panna è davvero super romantico grazie al profondo scollo quadrato e le maniche a sbuffo, dettaglio che abbiamo visto quest’anno proposto anche su giacche e camicie. Perfetto per essere indossato a pelle infilato i gonne e pantaloni a vita alta.

Prezzo: 27,99 € 39,99 €

Giacca tweed

Foto Giacca tweed | Mango

The last but not the least: sua maestà il blazer in tweed! Tra le diverse proposte di Mango, sempre molto attento in fatto di giacche, questa spicca per la sua versatilità. Infatti in questa colorazione bianco e nera è davvero facilissima da abbinare, sta bene con tutto. Ma per chi invece cercasse qualcosa di più particolare, è disponibile anche rossa e nera.