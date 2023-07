Biscotti o cereali? Scegli una colazione e scopri un lato nascosto della tua personalità

Scoprire un lato nascosto della propria personalità istiga sempre tanta curiosità: cosa scegli tra i biscotti e i cereali?

Ognuno di noi può delineare e raccontare il proprio carattere a chiunque ce lo chieda, ma ci sarà sempre qualche aspetto nascosto di cui non ci accorgiamo. Per questo motivo esistono da sempre i cari e vecchi test della personalità che, attraverso varie domande o scelte multiple, ti riescono a far capire qualche dettaglio segreto del tuo comportamento. Originariamente venivano pubblicati sulle riviste, poi con l’avvento di Internet hanno preso sempre più piede anche sul web.

Il test della personalità che ti proponiamo oggi si basa sulla decisione tra due elementi, uno degli esempi più diffusi in rete per quanto riguarda questo tipo di test. Di solito l’utente viene messo di fronte alla scelta di due fattori contrapposti, per esempio “mare o montagna?“, ma ciò che vi proponiamo in questo articolo si basa tra due modi di concepire una stessa abitudine quotidiana che abbiamo tutti, ovvero la colazione.

Scegli tra questi due elementi: con cosa fai colazione?

La colazione si può fare in mille modi diversi. C’è chi prende semplicemente un caffè e c’è chi invece preferisce consumare un pasto ricco per affrontare al meglio la giornata. In questo test in particolare proponiamo due prodotti da colazione che sono molto comuni in Italia e che vengono spesso accompagnati da una tazza di latte: stiamo parlando ovviamente di biscotti e cereali.

Ci sono tante persone che amano tuffare i cereali nel latte per masticare qualcosa di croccante sotto i denti, altri invece preferiscono fare colazione con più calma e inzuppare i biscotti nella tazza. Due modi diversi e complementari di fare una tipica colazione all’italiana, ma qui non parliamo di calorie o di benessere: scegli uno di questi due elementi e potrai scoprire un lato segreto della tua personalità.

Se la tua risposta è stata “biscotti“, allora sei una persona buongustaia e amante delle tradizioni: ti piace goderti il primo pasto della giornata come si deve e non lasci nulla al caso. Sai gestire bene tutte le situazioni anche quando sei giù di morale e hai il pieno controllo della tua vita, oltre che di una buona colazione.

Se la tua scelta è stata, invece, “cereali” sei una persona che ama il benessere del proprio organismo e ti piace stare sempre in forma senza esagerare con zuccheri e calorie. Ti piace stare al contatto con la natura e fare tanta attività fisica. Inoltre sei molto sensibile e per questo motivo spesso ti fai prendere dall’ansia.