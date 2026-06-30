Bimbi svegli di notte e dormienti di giorno? Attenzione al ciclo dello stress

Aprire gli occhi alle tre del mattino e trovare il bambino sveglio, vigile e apparentemente pronto per giocare è uno degli scherzi più crudeli che la natura riserva ai neogenitori. Ma non è un errore, né un capriccio.

Il sistema nervoso del neonato è immaturo: nei primi mesi, il sonno non ha alcun riferimento al giorno o alla notte. I suoi risvegli sono guidati unicamente da bisogni primari, fame, sete, bisogno di contatto, e il suo orologio biologico non è ancora sincronizzato con l’alternanza di luce e buio.

Un neonato può dormire anche 18 ore al giorno, ma distribuite in brevi frammenti di 2-4 ore, senza alcuna distinzione tra giorno e notte. Non c’è un “errore” da correggere, ma una fase evolutiva da attraversare. E attraversarla significa accettare che il sonno del bambino non è un problema da risolvere, ma un percorso da accompagnare con pazienza.

Lo stress del genitore è il vero nemico del sonno (e il cortisolo lo conferma)

Il vero nemico del sonno del neonato non è il bambino che si sveglia, ma lo stress che quella sveglia genera. La ricerca scientifica ha dimostrato che i bambini di madri emotivamente più disponibili durante la sera mostrano livelli di cortisolo (l’ormone dello stress) più bassi durante la notte. In altre parole, la calma del genitore si trasmette al bambino, e la sua ansia pure.

Un genitore che si agita, che accende le luci, che cerca di “risolvere” il risveglio con fretta e nervosismo, alimenta un circolo vizioso: il bambino percepisce la tensione, fatica a rilassarsi e si sveglia ancora di più. Il sonno, nei primi mesi, è un affare di coppia: il genitore è il regolatore emotivo del riposo del bambino. Se la notte diventa un momento di tensione, il bambino lo percepisce e lo restituisce in forma di risvegli più frequenti. La calma, non la tecnica, è il vero strumento per affrontare le notti difficili.

Tre mosse dolci per insegnare la notte al tuo bambino

Non esiste una soluzione rapida, ma esistono strategie delicate che aiutano il bambino a sincronizzarsi con il ritmo familiare. La prima regola è distinguere giorno e notte con gli stimoli giusti: durante il giorno, luci accese, rumori normali e interazioni attive; durante la notte, luci soffuse, silenzio e contatto visivo ridotto al minimo. La seconda regola è stabilire un orario di sveglia fisso e rispettarlo, anche se la notte è stata complicata: dormire fino a tardi non aiuta a riallineare il ritmo. La terza regola è rispondere ai risvegli notturni con calma e dolcezza, senza fretta di farli smettere.

Il bambino non sta cercando di metterti alla prova: sta solo cercando il tuo contatto per ritrovare la sicurezza che gli permette di riaddormentarsi. Con il tempo, intorno ai 4-6 mesi, la produzione di melatonina si regolarizza e il sonno notturno si allunga. Ma fino ad allora, la notte non è una battaglia da vincere: è un percorso da fare insieme. Il segreto, come sempre, è la calma. Non la tecnica. Perché il sonno, come l’amore, si costruisce con la presenza, non con la fretta.