Bimbi, hanno bisogno delle scarpine primi passi? Quello che dice l’esperto

Muovere i primi passi per un bambino è un traguardo importante, quindi è bene aiutare il proprio figlio a sentirsi a proprio agio.

Quando un bambino comincia a muovere i suoi primi passi, regala emozioni incredibili ai suoi genitori. Si tratta di un traguardo molto importante, quindi è necessario creare le condizioni migliori per lui. Lo sviluppo motorio deve avvenire con i suoi tempi, in maniera del tutto naturale, quindi non dobbiamo mai cercare di “forzare” il bambino se non è ancora il momento giusto o non si sente pronto. Inoltre bisogna far conto del fatto che ogni piccolo è diverso e ha i propri tempi.

Alcuni riescono a camminare già dai 9-10 mesi, mentre altri si dedicano a gattonare per più tempo arrivando a camminare dopo i 13-14 mesi. Bisogna essere pazienti ed evitare di costringere il piccolo a fare movimenti che non sono spontanei, o che risultano innaturali. Quando si sentiranno pronti arriverà il momento giusto, quindi bisogna aspettare altrimenti forzandolo si potrebbe creare l’effetto opposto. A questo proposito, si possono adottare dei metodi che possono aiutare i propri figli.

Quando usare le scarpine prime passi

Quando i genitori vedono il proprio bambino muovere i primi passi, pensano sia opportuno mettere le scarpine per dare un sostegno o una stabilità maggiore al piede. In realtà non è necessario farlo, anzi, meglio scegliere una calza antiscivolo o addirittura lasciarli scalzi. Sono in tanti a credere che senza scarpe si possa prendere un malanno oppure si possa ottenere il piede piatto, ma in realtà è solo una credenza comune. Al contrario, sono molti gli aspetti “positivi” di tale scelta. Come prima cosa si fortifica la muscolatura, si favorisce la formazione dell’arco plantare e infine si sviluppano le capacità motorie più velocemente. Le calzature vanno messe solo fuori casa, quando il bambino cammina autonomamente. La cosa importante è che le scarpe siano comode, morbide e sicure, per quanto riguarda l’estetica non è per nulla fondamentale.

Ci sono poi dei metodi che possono aiutare il piccolo ad alzarsi e camminare, sempre tenendo conto dei suoi tempi. Come prima cosa bisogna mettere una palla o un gioco lontano, a questo punto basterà tendere una mano per aiutarlo ad alzarsi. Così facendo il piccolo, incuriosito, potrà muovere alcuni passi con il genitore. Come secondo metodo si può usare una sedia, la quale andrà messa di fronte a lui, così avrà modo di avanzare aiutandosi con la seduta. Come ultima opzione si può usare un passeggino o altri giochi che comprendono il camminare in piedi, in questo modo spinto dall’entusiasmo potrebbe lasciarsi andare più facilmente.