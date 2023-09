Bimbi e vasino, da che età e come rendere questo passo divertente e non stressante per i nostri piccoli

Quando i bimbi crescono è il momento di togliere il pannolino e passare il vasino: ecco un modo divertente per compiere questo passo.

Quasi non sembra vero quanto il tempo passi in fretta: per una mamma un istante prima si aveva tra le braccia il proprio bimbo appena nato e un istante dopo bisogna già insegnargli alcune cose come utilizzare il vasino.

Quando il proprio bambino raggiunge infatti i 18 mesi di età riesce ad avere un controllo maggiore sul suo corpo e anche sullo sfintere, per cui riesce a controllare l’istinto di fare la popò ed è quindi il momento adatto per togliere il pannolino e insegnargli a usare il vasino. Non si tratta ovviamente di un passaggio che potrà avvenire in pochissimo tempo; inoltre le tempistiche dipendono da bambino a bambino. L’importante è far vivere al proprio figlio questo momento come una situazione divertente, come se si trattasse di un gioco e non di un’imposizione da dover eseguire in pochissimo tempo. Esiste infatti il cosiddetto “gioco del vasino” grazie al quale compiere questo passo sarà davvero divertente.

Il gioco del vasino: ecco di che cosa si tratta

Innanzitutto la prima cosa da dover fare per dare via al gioco è quella di acquistare un vasino che possa piacere al proprio bimbo, quindi dai colori accesi e magari con una forma particolare. Essendo un oggetto nuovo bisogna dargli il tempo necessario affinché si avvicini e lo veda come una parte familiare della casa. Durante la prima fase bisognerà iniziare a togliere il pannolino e potrebbero capitare alcuni incidenti, per i quali ovviamente non va sgridato il bimbo.

Quello che invece bisogna fare è spiegargli che quando sente di nuovo il bisogno di fare pipì o popò deve andare dal vasino e sedervisi sopra. È importante anche che i genitori facciano vedere al proprio bimbo come si utilizza questo nuovo oggetto, ovviamente sedendosi sul water: uno dei metodi più semplici per apprendere nuovi comportamenti è imitare qualcuno che già li esegue.

Se il bimbo piuttosto che usare il suo vasino preferisse imitare in tutto e per tutto i suoi genitori e sedersi direttamente sul wc, si può acquistare un riduttore che gli permetterà di fare i suoi bisogni proprio come mamma e papà. Quando riuscirà a utilizzare il vasino oppure il riduttore bisognerà sostenerlo e utilizzare delle parole positive per fargli capire che è stato davvero bravo, in modo tale che si senta incoraggiato a fare lo stesso altre volte.