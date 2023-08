Bicicletta in estate, a cosa fare attenzione: abbigliamento, cibo, orari, come evitare rischi legati al caldo

Uno sport molto praticato anche in estate è andare in bicicletta. Ma ecco a fare attenzione durante la stagione calda.

Andare in bicicletta è uno sport divertente e praticato da tante persone, professionisti o chiunque voglia utilizzare un mezzo sostenibile per gli spostamenti, tenendosi in forma pedalando. I ciclisti più accaniti non si fermano nemmeno in estate fra percorsi di montagna o strade bollenti per via delle alte temperature. La passione per le due ruote è così forte da far sopportare anche l’afa e l’umidità.

Andare in bicicletta in estate (ma in genere tutto l’anno), aiuta a tenere il peso sotto controllo, si tonificano e rafforzano i muscoli. Inoltre aiuta ad allontanare lo stress e la negatività, forse anche perché è uno sport che si pratica all’aria aperta e i benefici di questo “piccolo dettaglio” sono tantissimi. Il ciclismo inoltre protegge il cuore, apre la mente, aumenta l’autostima e, non meno importante, aiuta a ridurre l’impatto sull’ambiente.

Andare in bicicletta in estate: cosa sapere su abbigliamento e cibo

Andare in bicicletta in estate potrebbe non essere semplice o comunque è sicuramente diverso dal pedalare quando c’è fresco. Infatti il primo ostacolo sono proprio le alte temperature. Per questo è importante fare attenzione a diversi aspetti per potersi godere in tranquillità la pedalata anche nelle giornate più calde.

Lo sforzo nella pedalata quando ci sono alte temperature, è maggiore, soprattutto se non si è allenati. Ecco perché l’alimentazione è un fattore cruciale perché bisogna assimilare cibi energici che permettano di sopportare lo sforzo e che siano facili da metabolizzare. Via libera a cibi freschi e ricchi di vitamine circa una mezz’ora prima della pedalata: frutta (come le banane che evitano i crampi), spremute e yogurt.

Meglio evitare il caffè perché ostacola la corretta assimilazione di vitamine ed è anche un vasodilatatore che causa un maggior consumo di energia. Invece va bene prendere un cucchiaino di zucchero prima di partire per raggiungere il giusto apporto energetico. Durante la pedalata qualcosa di dolce è perfetto, anche solo un piccolo cioccolatino. Non dimenticare di bere dell’acqua fresca o di assumere degli integratori di sali minerali.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, per andare in bicicletta in estate, optare per pantaloncini traspiranti provvisti di imbottitura, che garantiscono un maggior comfort e sono ideali anche per proteggere dalle irritazioni che procura lo sfregamento tra sellino e pelle sudata. Una maglietta traspirante andrà bene per avere maggiore respirazione cutanea. Non dimenticare gli occhiali da sole per ripararsi dai raggi solari e avere sempre una buona visuale.

Come evitare i rischi legati al caldo durante la pedalata

Andare in bicicletta in estate può essere complicato se si ha il caldo come intralcio: questo potrebbe compromettere il proseguo del percorso o addirittura impedire di raggiungere l’obiettivo prefissato. Ecco perché è bene pianificare il percorso da fare prima di farlo, scegliendo strade pianeggianti e non complicate, e aumentare la difficoltà del tracciato e il tempo di percorrenza nei giorni successivi.

Evitare di pedalare durante le ore più calde, quindi meglio spostarsi nel tardo pomeriggio e man mano anticipare di pochi minuti l’uscita in modo che il corpo si abitui a sopportare, piano piano, anche la calura delle ore più calde (ad esempio le 2 del pomeriggio). Si può avere un aiuto grazie alla pedalata assistita, soprattutto quando si sta compiendo molto sforzo.

In ogni caso, ciò che conta ed è importante in un ciclista è la capacità di capire quando è il momento di fermarsi e ascoltare il corpo: se infatti i muscoli delle gambe e dei polpacci pulsano o sono duri, è meglio fare una sosta e riposarsi. Quindi scendere dalla bici per far riprendere la corretta circolazione agli arti inferiori e solo dopo riprendere con la pedalata.