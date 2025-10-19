Il berry blush è la tendenza make up di cui ti innamorerai

Una tonalità sempre più amata nel mondo beauty è il color berry: una sfumatura ispirata ai frutti di bosco, intensa e piena di carattere. Dal rosa scuro al rosso ribes, il berry blush è la nuova tendenza make up che sta conquistando le beauty addicted per la stagione autunno-inverno. Una sfumatura calda e avvolgente, perfetta per dare al viso un tocco di colore naturale e luminoso.

Questa tonalità non è una novità, infatti già lo scorso anno aveva conquistato il cuore di molte appassionate di make up. Anche quest’autunno è riuscita a ritagliarsi di nuovo un posto tra le tendenze più amate. Ideale per unire eleganza e raffinatezza, rende ogni look più sofisticato ed è perfetto sia per un trucco da giorno che per un trucco da sera più intenso e deciso.

Valorizza qualsiasi incarnato e lo rende più chic, il berry blush diventerà indubbiamente la tua tendenza make up d’autunno preferita.

Berry blush, la tendenza make up dell’autunno inverno da sfoggiare giorno e notte

Versatile e perfetto per ottenere un look naturale ma comunque elegante, il berry blush è la tendenza dell’autunno inverno che renderà i tuoi look ancora più sofisticati.

Questa sfumatura riesce a valorizzare sia gli incarnati chiari, grazie all’effetto “guance arrossate dal freddo”, sia quelli più scuri, che si illuminano con riflessi più profondi. Non si tratta solo di un colore, il berry blush è un vero e proprio trend che fa la differenza.

Anche un look più semplice, come un trucco occhi delicato realizzato con solo il mascara, può essere messo in risalto con il berry blush. Per osare ancora di più e sfoggiare un look da sera d’effetto, realizza un cat eye e metti in risalto gli zigomi con il blush del momento.

Ma qual è il vero motivo per cui sta conquistando l’attenzione di tutte le make up addicted? Il berry blush è versatile, si abbina a diversi look e può diventare la base perfetta per un make up più elaborato.

Lo puoi trovare sia nella versione in crema, per un effetto più luminoso, sia in polvere, ideale per chi desidera un make up più definito e duraturo. Basta veramente un tocco leggero di blush per far sembrare il viso più fresco e riposato!