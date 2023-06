Bendaggio aromatico, cos’è e come funziona

I bendaggi aromatici possono fare la differenza in estate per il benessere del proprio corpo, aiutandolo sotto diversi punti di vista.

Per affrontare al meglio le calde temperature estive, è bene prendersi cura del proprio corpo così da potersi godere appieno l’estate. Tra gli aspetti più importanti ai quali prestare attenzione, tenere le gambe in salute evitando il gonfiore, la disidratazione e la pesantezza, favorendo invece il drenaggio, l’idratazione e la circolazione sanguigna, sono tutti passaggi che possono fare una netta differenza per vivere bene le giornate estive, anche con le alte temperatura.

In questa stagione è normale sentire le gambe particolarmente affaticate, gonfie e pesanti, ma ci sono alcune soluzioni molto semplici che si possono adottare. Tutto ciò che può contribuire per quanto riguarda la circolazione e il loro benessere è ben accetto. Oltre il consiglio di utilizzare scarpe comode, vestiti larghi e arieggiati evitando quelli stretti e aderenti, cercare di fare attività fisica e/o movimento durante la giornata, ci sono alcuni prodotti che possono essere estremamente efficaci come ad esempio il bendaggio aromatico.

Bendaggio aromatico: i benefici del trattamento

Questa estate si è sentito parlare tantissimo dei bendaggi drenanti, che possono essere molto utili non solo durante la bella stagione ma anche il resto dell’anno, soprattutto per chi soffre di dolore e gonfiore alle gambe a prescindere dalla stagione. Sono diventati un trattamento estetico piuttosto popolare, che ha avuto un grande successo negli ultimi mesi.

Si tratta di una pratica molto efficace, che include l’utilizzo di bende (o di un tessuto elasticizzato). Possono essere applicate su diverse parti del corpo, come l’addome, le braccia e le cosce, ma vengono utilizzati soprattutto per le gambe. I bendaggi svolgono diverse azioni benefiche specialmente per la pelle e i tessuti sottostanti, utili anche a trattare inestetismi come la cellulite e agendo sulla circolazione e sui gonfiori, riducendo notevolmente questi fastidi.

Esistono diversi tipi di bendaggi, ognuno ha la sua funzione rigenerante, che può cambiare da prodotto a prodotto, in base all’obbiettivo che si vuole raggiungere. Tra le varie tipologie, concentrandoci su quelli più adatti per l’estate, c’è il bendaggio aromatico, che è in grado di agire non solo sul fisico con i suoi numerosi benefici, ma anche sul benessere della mente.

Riesce a contrastare la stasi linfatica, favorendo il microcircolo e la tonificazione. Ciò avviene grazie alla tensione e all’assorbimento della speciale miscela composta di acqua e oli essenziali naturali. La tensione delle bende sulla pelle è molto importante: più questa sarà esercitata, più sarà efficiente il drenaggio e l’azione tonificante. Il sollievo di questo trattamento solitamente è immediato e viene percepito subito, soprattutto quando viene effettuato in estate, garantendo risultati visibili.

Può essere eseguito a casa in autonomia, grazie alle bende che si possono trovare in commercio, oppure per un trattamento più mirato e specifico è possibile eseguirlo nei centri estetici. Inoltre, il bendaggio aromatico unisce l’azione delle bende a quella dell’aromaterapia. In questo modo si rivela un vero toccasana sia per il corpo che per la mente, contrastando il totale accumulo di scorie e tensioni metaboliche.