Belen Rodriguez e il bagno a mare tutta nuda, le FOTO sono pazzesche ma finisce male

Belen Rodriguez lo ha rifatto, si è lasciata ritrarre del tutto senza veli, e sappiamo tutti che non è la prima volta. Ma sarà perché si tratta di lei, però pur avendolo fatto già altre volte in passato, ogni volta che la bellissima modella ed imprenditrice argentina si spoglia riesce sempre a trasformare la cosa in una notizia di risalto nazionale. E Belen Rodriguez non fa parlare di sé soltanto quando è nuda. Lei per anni è stata un po’ la fidanzatina d’Italia, desiderata da tutti e sempre ammirata.

Cosa che, del resto, avviene ancora oggi. Le sue tante vicissitudini in ambito amoroso hanno portato in tanti a vederla con occhi diversi. C’è chi pensa che faccia così solamente per far parlare di sé, ma anche chi cerca di andare più nel profondo della questione ed è dell’idea che invece questo modo di fare di Belen Rodriguez rappresenti una maniera per far notare invece qualche bisogno che nasconde dentro.

Belen Rodriguez nuda, galeotta è il bagno di mezzanotte

Magari la ricerca di maggiore stabilità sentimentale, se non proprio di stabilità vera e propria. Le testate di gossip danno Belen Rodriguez ora impegnata nella frequentazione con il bel Niccolò De Tomassi. Lui è un avvocato di 37 anni di Roma, ed è stato ritratto assieme alla bellissima Belen Rodriguez nell’atto di baciarsi reciprocamente, come due ragazzini innamorati. Ma altro che ragazzini: la stupenda argentina il 20 settembre prossimo compirà 41 anni.

Eppure il suo corpo è come quello di una scultura greca: non ha età, come è possibile constatare negli scatti realizzati nottetempo nel corso della felice vacanza vissuta accanto a De Tomasso in Sardegna. Qui la Rodriguez si è concessa un bagno di mezzanotte senza curarsi di non avere indosso neanche il costumo.

Non indossava nient’altro che la sua pelle e la sua bellezza, Belen Rodriguez. Che ora, in questi scatti da lei stessa pubblicati sul suo profilo Instagram, indossa anche gli sguardi di migliaia di persone. E tanti sono gli utenti e le utenti che le fanno i complimenti per cotanta bellezza. Non è da tutti arrivare a 41 anni nelle sue meravigliose condizioni di estetica e di forma fisica.

Non solo complimenti: arrivano anche tante critiche

Ma come al solito non mancano anche i soliti detrattori. Ed in tanti le muovono la stessa accusa in particolare. Ma più che critiche, si tratta di esortazioni a cercare di mantenere le luci della ribalta in modi diversi dal togliersi i vestiti e la biancheria intima di dosso per prestarsi a degli scatti sensuali. Anche in virtù della sua età da donna fatta e finita da anni.

Senza dimenticare il suo essere madre di due bambini, Santiago, che è nato nel 2013, e Luna Marì, venuta al mondo nel 2021 da una delle tante relazioni sentimentali naufragare di Belen Rodriguez, quella con Antonino Spinalbese.

“Quando sei felice per davvero non hai bisogno di mostrarti nuda”, le scrive una utente a sua volta madre di due bambini. “Non è il caso che tu faccia così, sei stupenda e lo sappiamo. Ma basta fare così, comincia a comportarti da donna”. Tutto già visto, letto e sentito più e più volte in passato. Tu al posto di Belen faresti ciò che fa lei o ti comporteresti in maniera diversa?