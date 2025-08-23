5 minuti per te: la beauty routine che funziona anche con i bambini a casa

Da quando sei diventata mamma, la beauty routine sembra essere un ricordo abbastanza lontano. Con un neonato in casa o dei bambini piccoli attorno, dedicarsi alla cura della propria pelle, come la skincare o la hair care routine, sembra essere più difficile del previsto.

Un po’ per la stanchezza, un po’ per mancanza di tempo, potresti non essere più costante nella tua beauty routine generale. Fare la skincare al viso ogni giorno, però, è importantissimo per la cura della cute: detergere e idratare il viso è un gesto importante per una pelle sana, idratata e ben curata.

Come fare, quindi, con i bambini attorno a ritagliarti 5 minuti di tempo per il tuo momento beauty? Ecco alcuni consigli da mettere in pratica sin da subito!

5 minuti per la tua beauty routine da mamma: i consigli che ti svolteranno la giornata

Per poter creare un beauty routine da mamma funzionale è fondamentale adattare la skincare o l’hair care routine al tempo che hai a disposizione. Non scegliere un beauty routine uguale per tutti i giorni, in questo modo potrai capire cosa potrai fare nel tempo che hai a disposizione.

Se riesci, però, a trovare ogni giorno 5 minuti da dedicare al tuo momento beauty, la tua pelle (e la tua mente) ti ringrazierà. Come fare se hai poco tempo e i bimbi sempre attorno? Innanzitutto è importante chiedere supporto e delegare. Non temere di chiedere aiuto, in questo modo potrai vivere più serenamente la maternità e non dimenticare l’importanza di prendersi cura di sé anche dopo il parto.

Scegli una beauty routine veloce e con pochi fasi, quindi prediligi un detergente che agisca anche da struccante, idrata il viso con un siero e applica il contorno occhi per una corretta idratazione e prevenire le occhiaie. Pochi e semplici step che, però, possono fare la differenza!

Quando arriva la sera, dopo una giornata intensa con il bambino, è normale che la stanchezza prenda il sopravvento. Così, il momento dedicato alla beauty routine serale potrebbe slittare direttamente al giorno dopo. Va più che bene, non fartene un colpa: fai sempre ciò che ti senti di fare e ascolta sempre il tuo corpo.

Ma ricorda che puoi anche anticipare la skincare serale, magari poco prima di cena! Approfitta sempre di quei momenti in cui il bimbo è tranquillo per concederti qualche minuto tutto per te. Detergere il viso, applicare una maschera ai capelli sono gesti che richiedono meno di 5 minuti, sufficienti per portare a termine la tua beauty routine quotidiana.