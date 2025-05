Beautiful, spoiler USA: Steffy e Hope si alleano ma il motivo è drammatico

Come le loro rispettive mamme, Steffy Forrester e Hope Logan non hanno mai avuto un bel rapporto. Al contrario, le due giovani protagoniste di Beautiful si scontrano da anni, sia per motivi sentimentali che professionali. Nelle puntate italiane della soap, Steffy è appena tornata e non prenderà affatto bene la relazione (seppur non ufficiale) tra il fratello Thomas e la figlia di Brooke.

Le due, però, entreranno in conflitto anche sul lavoro, con Steffy sempre più decisa ad estromettere Hope dall’azienda e a fare fuori la sua Hope for The Future. Negli episodi attualmente in onda in America, però, le cose cambieranno in modo drastico: tra le due nascerà una improbabile alleanza ma il motivo non sarà positivo. Un dramma sta per abbattersi sulle loro vite.

Beautiful, spoiler degli episodi americani: Steffy e Hope fanno pace, c’entra Liam

Le anticipazioni di Beautiful provenienti dall’America non promettono nulla di buono. Se negli episodi italiani è Eric ad essere in fin di vita, in quelli americani un altro protagonista assoluto ha appena scoperto di avere poco da vivere. Dopo un malore avvenuto dopo una lite col padre Bill, Liam scoprirà di avere un male incurabile: il giovane Spencer sta per morire.

Una verità amara che, inizialmente, conosceranno in pochi: Finn lo comunicherà a Steffy, che sarà devastata all’idea di perdere il suo ex e il padre della sua bambina. La figlia di Ridge manterrà il segreto per un po’ di tempo, salvo poi decidere di condividere la notizia con Hope: secondo Steffy, la Logan merita di sapere la verità sul padre di sua figlia Beth. Proprio per il bene delle figlie e per aiutarle ad affrontare al meglio questo dolore imminente, le due decideranno di unirsi e fare fronte comune.

Per la prima volta, sia Steffy che Hope metteranno da parte i rancori e si alleeranno, proprio come lo stesso Liam aveva chiesto come ultimo desiderio. Lo Spencer vorrebbe vedere le due famiglie unite e le sue bambine serene, nonostante l’enorme perdita che si ritroveranno ad affrontare. Steffy e Hope mostreranno grande maturità e si mostreranno più complici che mai, ma quanto durerà?

Gli appassionati di Beautiful sanno che le tregue, nella soap americana, non hanno vita lunghissima. Basti pensare alle varie volte che Taylor e Brooke hanno provato a diventare amiche, con scarsi risultati. L’idillio tra le due rivali ha sempre avuto le ore contate e tutto fa pensare che, nonostante il dramma di Liam, anche Hope e Steffy siano destinate a farsi la guerra ancora per molto tempo.