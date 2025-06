Beautiful spoiler: Eric si può salvare ma il gesto di Ridge fa arrabbiare tutti

La vita di Eric Forrester è sempre di più appesa ad un filo. Il patriarca della nota famiglia di stilisti sa che gli resta poco tempo da vivere e, per questo, ha voluto organizzare una festa per trascorrere del tempo con le persone che più ama. Una sorta di festa di addio, anche se non tutti i presenti sono al corrente delle drammatiche condizioni di salute del fondatore dell’azienda.

Le prossime puntate di Beautiful saranno importantissime per il futuro di Eric, poiché proprio durante il party a villa Forrester la situazione precipita: lo stilista ha un grave malore e necessita di un ricovero in ospedale. Da quel momento, Eric entrerà in coma e per lui le speranze saranno ridotte all’osso, ma qualcuno potrebbe clamorosamente salvarlo. Se non fosse che Ridge si opporrà strenuamente, lasciando tutti di stucco.

Beautiful, spoiler fine giugno: Finn può salvare Eric ma Ridge si oppone

Eric Forrester sta morendo e non c’è nulla che si possa fare per evitarlo. O forse sì? Nelle recenti puntate di Beautiful, abbiamo visto Finn tardare alla festa organizzata dal fondatore della casa di moda. La stessa Steffy si è preoccupata non poco per l’assenza del marito, che però si scoprirà essere più che giustificata: il medico ha studiato in gran segreto il caso clinico di Eric, trovando una possibile cura.

Dopo il malore alla festa, Eric non riprenderà più conoscenza e finirà in coma: a tenerlo in vita soltanto le macchine. Proprio in quel momento, però, Finn scoprirà una cura sperimentale che potrebbe salvare la vita all’amato stilista. Quando Steffy riceverà la buona notizia dal marito sarà entusiasta ma dovrà fare i conti con una brutta sorpresa: Ridge non è disposto a dare il consenso per sottoporre il padre alla terapia.

È proprio Ridge infatti ad avere la procura sanitaria del padre e, pertanto, a lui spettano questo genere di decisioni. L’idea dello stilista è quella di evitare qualsiasi accanimento terapeutico e lasciare che il padre trascorra gli ultimi giorni della sua vita con dignità. Anche perché non è detto che la cura di Finn salvi la vita al patriarca. Una scelta, quella di Ridge, che però farà storcere il naso al resto della famiglia.

Nessuno è pronto a dire addio ad Eric e gli altri vorrebbero tentarle tutte per provare a salvargli la vita. Nonostante le insistenze, però, Ridge appare più deciso che mai e non ha alcuna intenzione di cambiare idea. Finn riuscirà a convincere Ridge a concedere questa preziosa opportunità al padre? La risposta arriverà molto presto, nelle prossime puntate in onda su Canale 5.