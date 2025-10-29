Basta dolci, pensiamo all’antipasto | per halloween zucchette di riso per tutti

Zucchette di riso: pensano tutti ai dolci ma al salato? Con queste zucchette di riso partiamo con un antipasto da paura e piacciono proprio a tutti!
Lo so, ogni anno la stessa storia, tutti che corrono a preparare dolci di Halloween, biscotti a forma di pipistrello, torte arancioni, dita mozzate di pasta frolla. Ma al salato chi ci pensa? Eppure, quando arrivano a tavola queste zucchette di riso, giuro che scompaiono prima ancora che tu riesca a dire “dolcetto o scherzetto”. Sono troppo carine, troppo buone e perfette per far partire la serata con un antipasto che mette d’accordo grandi e piccini.
Te lo dico, non c’è bisogno di essere chef o di fare cose complicate, si perchè bastano un po’ di riso, una bella zucca dolce e un pizzico di fantasia. Il risultato? Piccole palline dorate e profumate, con il gusto cremoso del risotto alla zucca ma la forma irresistibile di mini zucchette. E quando le decori con le olive e il sedano per fare occhi e picciolo beh, lì ti rendi conto che sono davvero un capolavoro.
Zucchette di riso: l’antipasto di halloween che non puoi perderti!
E poi ci credi se ti dico che si preparano senza stress? Ebbene si, niente di complicato te lo assicuro, eppure sono così morbide dentr e leggermente croccanti fuori, che faranno un figurone anche a casa tua. Dunque basta chiacchiere e fidati, se stai organizzando una cena di Halloween o anche solo una serata a tema autunnale, queste zucchette di riso ti risolvono tutto. Dai quindi, vieni che ti spiego come farle passo passo, credimi sono più facili di quanto pensi. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 40 minuti
Tempo di cottura: 30 minuti
Ingredienti per le Zucchette di riso
Per 20 zucchette
- 1 kg di zucca pulita
- 500 g di riso
- 1 cipolla
- Olio d’oliva q.b.
- Sale q.b.
- 500-600 ml di brodo vegetale
- 60 g di parmigiano grattugiato
- Burro q.b.
- Olive nere q.b. per decorare
- Rametti di sedano q.b. per decorare
Come si preparano le Zucchette di riso
- Per prima cosa taglia la zucca a cubetti e falla cuocere in una padella larga con un po’ di olio e la cipolla tritata finemente. Aggiungi poi un pizzico di sale e lascia cuocere a fiamma media finché la zucca non diventa tenera e cremosa, vedrai che piano piano si scioglie quasi da sola.
- Quando la zucca è pronta, unisci il riso direttamente nella padella e inizia a tostarlo per un minuto, proprio come faresti per un risotto. Poi aggiungi il brodo caldo, un mestolo alla volta, mescolando sempre e man mano che il riso assorbe il liquido, continua ad aggiungere brodo fino a quando non sarà cotto ma ancora compatto.
- A fine cottura, spegni il fuoco e manteca con una noce di burro e il parmigiano. Quando il risotto è pronto, lascialo raffreddare completamente, perché se lo formi da caldo, ti si appiccica ovunque.
- Ora arriva la parte divertente, quindi con le mani leggermente umide, prendi una porzione di riso e forma una pallina grande più o meno come una noce. Poi schiacciala leggermente e, con la punta di un coltello o il manico di un cucchiaio, crea delle piccole scanalature sui lati, per dare la forma della zucca.
- Quando hai formato tutte le tue zucchette, passa alla decorazione. Taglia quindi qualche tocchetto di oliva nera per fare gli occhi e i rametti di sedano per fare il picciolo, puoi farti aiutare anche dai bambini, vedrai sarà divertente! Ora non ti resta che servirle così, fredde o a temperatura ambiente, oppure passarle in forno per 5 minuti se vuoi farle leggermente croccanti fuori.
Fidati, appena metti sul piatto queste zucchette di riso, vedrai le facce stupite di tutti e non solo perché sono adorabili, ma perché al primo morso sono una goduria! Il gusto della zucca, combinata alla consistenza del riso e il parmigiano, creano un mix dolce e saporito che fa davvero colpo su chiunque, provare per credere! E se ti piacciono i piatti autunnali con la zucca, devi assolutamente provare anche il mio speciale risotto zucca e speck super cremoso e profumato, che è un’altra meraviglia tutta da gustare. Buon appetito!