Basta bollirli, piuttosto falli così | i cavoletti al forno spaccano

Cavoletti di bruxelles al forno: basta bollirli, piuttosto falli al forno così e vedi se non sono eccezionali! Fidati una ricetta che spacca senza sbatti!

Hai presente quando pensi ai cavoletti di Bruxelles e già storci un po’ il naso? Succede a tutti, tranquilla, ma ti dico la verità, non sono i cavoletti il problema, è il modo in cui li cuciniamo. Bolliti diventano tristi, molli e con quel profumo che non invoglia proprio ma c’è una soluzione, cotti al forno diventano una bomba! Croccantini fuori, morbidi dentro, con quel profumo di rosmarino che invade la cucina e fa venire fame anche a chi giura di odiarli.

Io i cavoletti di bruxelles al forno li ho riscoperti per caso, una sera che avevo giusto una manciata di ingredienti in casa e poca voglia di cucinare. Ho pensato semplicemente di metterli in forno, per renderli appetitosi pure per i bambini e non mi sbagliavo. Un modo furbo ed originale per dare una svolta gustosa alle solite ricette tristi da dieta. La cosa bella poi, è che li fai con pochissimo sforzo, portando in tavola un contorno che fa la sua figura e conquista tutti.

Cavoletti di bruxelles al forno: una volta provati così non torni più indietro!

Insomma senti a me, in appena 10 minuti di preparazione, metterai in forno una nuova versione dei cavoletti di bruxelles, che spacca davvero. Senti a me quindi, lascia stare quelli bolliti, accendi il forno e prepariamoli insieme, vedrai che successo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti bolliti 20-25 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i cavoletti di bruxelles al forno

Per 4 persone

600 g di cavoletti di bruxelles

Olio d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Rosmarino q.b.

Come si preparano i cavoletti di bruxelles al forno

Per prima cosa, pulisci i cavoletti, eliminando le foglie più esterne, che spesso sono un po’ dure o rovinate. Tagliali poi leggermente la base e dividili a metà, così cuoceranno meglio e diventeranno più croccanti. Metti una pentola d’acqua sul fuoco e quando bolle, aggiungi un pizzico di sale dopodiché butta dentro i cavoletti. Falli bollire giusto 10 minuti, non di più perché devono solo ammorbidirsi un po’ ma restare belli sodi. Tranquilla che in questo modo non si seccano in forno, fidati che fa la differenza. Scolali poi e sistemali su un canovaccio per qualche minuto, giusto il tempo di asciugarli un po’. Trasferiscili quindi in una ciotola e condiscili con olio d’oliva, sale, pepe e un bel pizzico di rosmarino tritato. Se ti piace, puoi anche aggiungere anche una spruzzata di limone o una spolverata di parmigiano, anche se al naturale sono fantastici. Adesso sistemali su una teglia o in una pirofila rivestita di carta forno, con la parte tagliata verso il basso, in modo che la parte a contatto con la teglia si caramella, diventando dorata e croccante e sprigionando un profumo pazzesco. Inforna a 180 gradi ventilato per circa 20-25 minuti, poi a metà cottura, girali delicatamente per farli dorare bene su entrambi i lati. Quando li tiri fuori, vedrai quella crosticina croccante e sentirai un profumo irresistibile.

Servili caldi, appena sfornati e goditi il tuo contorno pazzesco, perfetto per accompagnare carne o pesce. In pratica i cavoletti di Bruxelles al forno sono la prova che anche le verdure più snobbate, possono diventare deliziose se cucinate nel modo giusto. E se ami le verdure cotte al forno, prova anche le patate al forno, che è un altro contorno facile e irresistibile che profuma di casa e semplicità. Buon appetito!