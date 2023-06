Basilico, un ottimo alleato della salute della pelle e dei capelli: i numerosi benefici

Il basilico è una spezia che, oltre a donare numerose proprietà agli alimenti, porta anche moltissimi vantaggi alla cura personale.

Il basilico è una spezia aromatica molto apprezzata e diffusa nella cucina del mediterraneo, ma le sue proprietà benefiche vanno ben oltre la cucina. Presenta diverse qualità che permettono alla pelle e ai capelli di ottenere numerosi vantaggi. Un esempio sono le capacità antiossidanti, antibatteriche e antiinfiammatorie.

Tutte queste funzioni permettono al nostro corpo di ottenere effetti positivi se utilizzate nel modo adatto allo scopo ricercato. Di seguito, tutte le caratteristiche di questa erba aromatica. Ecco come usarla al meglio per rendere pelle e capelli più sani e privi di imperfezioni.

In che modo usare il basilico sulla pelle e capelli

Grazie all’idrossitirosolo, ai polifenoli e gli oli essenziali presenti nella composizione di questa spezia, le proprietà capaci di eliminare infezioni cutanee sono numerose. Un esempio è l’acne, poiché il basilico riduce l’infiammazione della cute e permette ad essa di guarire al meglio.

Sarà necessario solo un dischetto di ovatta impregnato di olio di basilico, che dovrà essere passato su tutto il viso. L’effetto che si ottiene è anche di tipo lenitivo, infatti allevia prurito, bruciore e irritazione. Un altro vantaggio che viene apportato è la diminuzione di rughe e macchie scure.

Il motivo per cui risulta tanto efficace è dato dalla presenza di antiossidanti, come vitamina C, A e flavonoidi che permettono di combattere i radicali liberi. In questo modo la pelle risulterà maggiormente luminosa e fresca, andando anche a bilanciare il sistema enzimatico antiossidante.

Per quanto riguarda i capelli, il basilico è ricco di vitamina K e minerali e dunque aiuta la circolazione sanguigna. Con la giusta stimolazione, il sangue porta i nutrienti importanti ai follicoli piliferi. In questo modo si contribuisce alla crescita della chioma e si ottiene un cuoio capelluto più sano. Per poter ottenere questi benefici, basterà massaggiare la testa con delle foglie macinate insieme all’olio per capelli.

Bisognerà lasciare agire qualche minuto per poi lavare le chioma normalmente. Ritornando agli effetti sulla pelle, bisogna anche menzionare il fatto che si può ottenere un aspetto fresco e riposato. Procedi a mescolare le foglie secche con acqua e applica il composto sul volto prima di coricarti usando un batuffolo di cotone.

In questo modo purificherai la pelle ed eviterai che i batteri possano proliferare. Questo è perfetto per le persone con cute grassa o acneica. Inoltre grazie alle azioni lenitive è benefico per le pelli sensibili, perché allevia le irritazione e la sensibilità.